USA beschlagnahmen Öltanker unter russischer Flagge

dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Militär hat einen unter russischer Flagge fahrenden Öltanker beschlagnahmt. Der Zugriff im Nordatlantik sei wegen "Verstößen gegen US-Sanktionen" erfolgt, teilte das Europa-Kommando der US-Streitkräfte (Eucom) mit./ngu/DP/nas

