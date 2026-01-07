USA lockern Sanktionen gegen Venezuela

dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA heben einige ihrer Sanktionen gegen Venezuela auf. Dies soll den Transport und den Verkauf venezolanischen Öls auf dem Weltmarkt ermöglichen, wie das US-Energieministerium mitteilte./rin/DP/men

