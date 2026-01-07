USA schließen im Streit um Grönland Militäreinsatz nicht aus

Washington, 07. Jan (Reuters) - Die US-Regierung hat im Streit um die Kontrolle Grönlands ihre Haltung bekräftigt und schließt auch einen Militäreinsatz weiter nicht aus.

Der Erwerb Grönlands habe für die ⁠nationale Sicherheit der USA ‍Priorität und sei entscheidend, um Gegner in der Arktis abzuschrecken, teilte das Weiße Haus am Dienstag mit. Präsident Donald Trump und sein Stab ‌diskutierten eine Reihe von Optionen. Der Einsatz des Militärs sei dabei immer eine Option, die dem Oberbefehlshaber zur Verfügung ‍stehe. Trumps wiederbelebtes Interesse an der strategisch wichtigen Insel steht im Zusammenhang mit der kürzlichen Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro. Trump fühle sich dadurch bestärkt und wolle die amerikanische Dominanz in der westlichen Hemisphäre sichern, hieß es aus dem Weißen Haus.

Einem hohen US-Beamten zufolge werden verschiedene Wege für einen Erwerb diskutiert. Dazu ‍zählten ein direkter Kauf von Dänemark oder die Bildung ⁠eines "Compact of Free Association" (COFA), eines speziellen Assoziierungsabkommens, mit dem Territorium. "Diplomatie ist immer die erste Option des Präsidenten, und das Aushandeln von Geschäften. Er liebt Geschäfte", sagte der Beamte.

Zuvor hatten ‍mehrere europäische Staaten, darunter Deutschland, die USA in deutlichen Worten vor einer Annexion Grönlands gewarnt. In einer gemeinsamen Erklärung hatten Dänemark, ⁠Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und Spanien am Dienstag betont, Grönland gehöre seinem Volk. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hatte am Montag mit dem Ende des westlichen Verteidigungsbündnisses Nato gedroht. Auch innerhalb der USA gibt es jedoch Widerstand. ‍US-Außenminister Marco Rubio informierte einem Bericht ‌zufolge führende Kongressabgeordnete in einem geheimen Briefing darüber, dass das Ziel ein Kauf und keine Invasion sei. Zudem forderten führende Senatoren beider Parteien die Regierung auf, die Souveräntät Dänemarks zu respektieren.

Trump hat wiederholt angedroht, die zum Königreich Dänemark gehörende autonome Arktisinsel mit ihren 57.000 Einwohnern zu übernehmen. Grönland ist wegen der Zugehörigkeit zu Dänemark Nato-Gebiet, gehört allerdings nicht zur EU. Die USA haben bereits Militärstützpunkte auf der Insel. Spekuliert wird, dass es Trump vor allem um die Ausbeutung der reichen Bodenschätze der Insel ⁠geht.

