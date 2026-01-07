Venezuelas Öl soll vorerst an die USA fliessen | Boeing mit Großauftrag

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Die USA lockern die Sanktionen gegen Venezuela. Im Gegenzug wird das Land 50 Millionen Barrel bisher sanktionierten Öls an Amerika liefern. Die Lieferungen werden nicht von einmaliger Natur sein. Die Einnahmen aus dem Verkauf sollen bei US-Banken verbleiben. Sobald Venezuelas Regierung von den USA als tragfähig erachtet wird, werde man dem Land einen wesentlichen Teil dieser Einnahmen weiterreichen. Die Transaktion soll über Chevron, Conoco und Occidental Petroleum abgewickelt werden. Diese Aktien tendieren entsprechend freundlich. Die Rallye in diesem Jahr wird bisher durch zwei zentrale Relative-Value-Trades geprägt. Software vs. Halbleiter mit -11 % seit Jahresbeginn und Zykliker vs. Defensive, mit +5 % seit Jahresanfang. Goldman Sachs geht davon aus, dass der Trade zugunsten der Zykliker noch nicht ausgereizt ist und sich fortsetzt.



00:00 Intro

00:24 Venezuela: Aufhebung Sanktionen | Umgang mit Einnahmen

04:29 Geopolitische Spannungen im Streit ums Öl nehmen zu

07:54 Gold größte Währungsreserve

08:42 Trend zugunsten zyklischer Sektoren | Wirtschaftsdaten

10:40 Folgen von Urteil zu reziproken Zöllen & Powell-Nachfolger

12:48 Micron | ON Semiconductor | Microchip | Google | Uber u.m.

15:58 IPOs & Übernahmen: Baidu | Discord | Meta | Xai



