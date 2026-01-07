WOCHENVORSCHAU: Termine bis 21. Januar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 21. Januar 2026

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 8. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 FRA: Sodexo, Q1-Umsatz 08:00 NLD: ING, Pre-Close Q4/25 08:00 GBR: Tesco, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Marks & Spencer, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Shell, Q4-Umsatz 10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 11/25 DEU: Traton, Pre-Close Call Q4/25 KOR: Samsung, vorläufige Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Industrie, Auftragseingang 11/25 08:00 DEU: Öffentlicher Gesamthaushalt (vierteljährliche Kassenergebnisse), 1. bis 3. Vierteljahr 2025 08:30 CHE: Verbaucherpreise 12/25 08:45 FRA: Handelsbilanz 11/25 11:00 EUR: Arbeitsmarktdaten 12/25 11:00 EUR: Erzeugerpreise 11/25 11:00 EUR: Industrievertrauen 12/25 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/25 (2. Schätzung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Handelsbilanz 10/25 14:30 USA: Produktivität, Q3/25 16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 10/25 21:00 USA: Konsumentenkredite 11/25 SONSTIGE TERMINE 17:00 DEU: Bankendialog Bundesverband deutscher Banken zur Frage, wie digitales Banking sicher bleibt DEU: Startup-Verband legt neue Zahlen zur Gründungen im Jahr 2024 vor DEU: Voraussichtlich erste Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt zwischen Bahn und GDL USA: Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (bis 9.1.2026) HINWEIS RUS: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 9. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Sainsbury, Q3-Umsatz 09:00 NOR: Yara, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: Erzeugerpreise 12/25 02:30 CHN: Verbraucherpreise 12/25 08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude 11/25 08:00 DEU: Dienstleistungsbereich, Umsatz 10/25 08:00 DEU: Handelsbilanz 11/25 08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 12/25 08:00 DEU: Industrieproduktion 11/25 08:45 FRA: Industrieproduktion 11/25 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 11/25 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 12/25 14:30 USA: Baubeginne und Genehmigungen 10/25 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/26 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE USA: Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (bis 9.1.2026) HINWEIS RUS: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 12. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 ESP: Repsol, Q4-Umsatz 14:00 DEU: Volkswagen Group, Auslieferungen 2025 17:45 FRA: Airbus, Aufträge und Auslieferungen 2025 (18.30 Call) TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DNK: Verbraucherpreise 12/25 08:30 HUN: Industrieproduktion 11/25 09:00 CHE: Seco-Verbrauchervertrauen 12/25 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 1/26 SONSTIGE TERMINE 11:30 DEU: Jahresauftakt Bundesverband deutscher Banken (BdB) mit BdB-Hauptgeschäftsfuührer Heiner Herkenhoff --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 13. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 CHE: Sika AG, Q4-Umsatz 07:00 DEU: Südzucker, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Q4-Umsatz 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q4-Zahlen 12:30 USA: Delta Air Lines, Q4-Zahlen 12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q4-Zahlen DEU: Munich Re, Naturkatastrophenbericht 2025 TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BoJ-Leistungsbilanz 11/25 06:30 NLD: Verbraucherpreise 12/25 (endgültig) 08:30 HUN: Verbraucherpreise 12/25 11:00 GRC: Verbraucherpreise 12/25 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 11/25 14:15 USA: ADP Beschäftigung 14:30 USA: Verbraucherpreise 12/25 16:00 USA: Neubauverkäufe 10/25 SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Pk der Nord/LB zur Neujahrsprognose 2026 10:30 DEU: Online-Pk BGA zu «Großhandel in der Dauerkrise - warum die Reformen am Mittelstand vorbeigehen» mit Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) 11:00 DEU: OLG: Verkündungstermin im Streit zwischen Aldi Süd und Tchibo DEU: Pressegespräch DB AG Vorstellung der Studie «Autonomes Fahren - Schluüssel zur Mobilität von Morgen» DEU: Landgericht will Entscheidung nach der Klage von Ritter Sport gegen Hersteller von quadratischem Haferriegel aus Mannheim verkünden --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 14. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 12:45 USA: Bank of America, Q4-Zahlen (14.30 Investorenkonferenz) 13:00 USA: Wells Fargo, Q4-Zahlen 14:00 USA: Citigroup, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR über Nacht CHN: Handelsbilanz 12/25 00:50 JPN: Geldmenge M3 12/25 07:00 FIN: Verbraucherpreise 12/25 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:30 USA: Erzeugerpreise 10/25 und 11/25 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 11/25 14:30 USA: Leistungsbilanz Q3/25 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 12/25 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Online-Pk EY Real Estate zu Präsentation Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt 2026 DEU: Vor der Internationalen Grünen Woche in Berlin + 1100 Eröffnungs-Pk unter anderem mit dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied DEU: FUTURE EUROPE Konferenz 2026 des International Bankers Forum Bei der Konferenz diskutieren Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft u?ber die digitale Souveränität Europas und die Weiterentwicklung der Spar- und Investitionsunion. --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 15. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Richemont, Q3-Umsatz 07:00 CHE: Geberit, Q4-Umsatz 07:30 AUT: OMV, Q4-Umsatz 07:30 TWN: TSMC, Q4-Zahlen 08:00 NOR: Handelsbilanz 12/25 10:00 GBR: Next, Hauptversammlung 12:00 USA: Blackrock, Q4-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs, Q4-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley, Q4-Zahlen 18:00 USA: Micron Technology, Hauptversammlung USA: First Horizon, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Erzeugerpreise 12/25 02:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 12/25 08:00 GBR: BIP 11/25 08:00 GBR: Industrieproduktion 11/25 08:00 GBR: Handelsbilanz 11/25 08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert) 10:00 POL: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert) 10:00 DEU: BIP 2025 10:00 ITA: Industrieproduktion 11/25 11:00 EUR: Industrieproduktion 11/25 11:00 EUR: Handelsbilanz 11/25 12:00 ITA: Handelsbilanz 11/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) 14:30 USA: Ex- und Importpreise 11/25 14:30 USA: Empire State Manufacturing Bericht 01/26 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Beginn der regionalen Tarifverhandlungen fu?r die Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie Hessen 11:00 DEU: Online-Pk zu Status des Windenergieausbaus an Land - Gesamtjahr 2025. Gemeinsame Pk von der Fachagentur Wind und Solar, dem Bundesverband WindEnergie und VDMA Power Systems --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 16. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/25 und Gesamtjahr 2025 07:00 NOR: Aker BP ASA. Q4-Umsatz 12:30 USA: PNC Financial Services, Q4-Zahlen 13:30 USA: State Street, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert) 10:00 ITA: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert) 15:15 USA: Industrieproduktion 12/25 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 12/25 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 01/26 SONSTIGE TERMINE DEU: 90. Internationale Grüne Woche, Berlin (bis 25.1.26) --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 19. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 09:30 CHE: Coca-Cola HBC, außerordentliche Hauptversammlung, Steinhausen 22:30 GBR: BHP, Q2-Produktionsbericht TERMINE KONJUNKTUR ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 11/25 03:00 CHN: BIP Q4/25 03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 12/25 03:00 CHN: Industrieproduktion 12/25 03:00 CHN: Sachinvestitionen ex Landwirtschaft bis 12/25 05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 11/25 05:30 JPN: Industrieproduktion 11/25 (endgültig) 09:00 AUT: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert) SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Pressefruühstuück Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) zur bundespolitischen Bedeutung der deutschen Seehäfen, Berlin 11:00 DEU: Economic Dialogue u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) und dem französischen Finanzund Wirtschaftsminister Roland Lescure BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel CHE: Eröffnung der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 20. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: DocMorris, Q4-Umsatz 10:30 DEU: Schott, Jahreszahlen 11:00 DEU: Volkswagen Group, German Corporate Conference mit Veröffentlichung der Jahreszahlen, Frankfurt 12:30 USA: KeyCorp, Q4-Zahlen 12:30 USA: U.S. Bancorp, Q4-Zahlen 17:45 FRA: Vinci, Q4-Umsatz 22:00 USA: United Airlines, Q4-Zahlen 22:01 USA: Netflix, Q4-Zahlen 22:30 GBR: Rio Tinto, Q4-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/25 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 11/25 08:30 CHE: Erzeugerpreise 12/25 08:30 CHE: Importpreise 12/25 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 1/26 SONSTIGE TERMINE BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel CHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 21. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Barry Callebaut, Q1-Umsatz 07:30 FRA: Alstom, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Burberry, Q3-Umsatz 12:45 USA: Halliburton, Q4-Zahlen 12:45 USA: Johnson & Johnson, Q4-Zahlen 13:00 USA: Travelers, Q4-Zahlen 17:45 FRA: Atos, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Verbraucherpreise 12/25 08:00 GBR: Erzeugerpreise 12/25 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 11/25 (vorläufig) 16:00 USA: Frühindikator 12/25 16:00 USA: Bauinvestitionen 10/25 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 12/25 SONSTIGE TERMINE CHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos ---------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi