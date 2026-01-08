Agentur: Henkel will US-Haarpflegespezialisten Olaplex übernehmen

07. Jan (Reuters) - Der Düsseldorfer Konsumgüterhersteller Henkel hat einem Agenturbericht zufolge ein Übernahmeangebot für den ⁠US-Haarpflegespezialisten ‍Olaplex Holdings vorgelegt.

Eine Einigung könne es binnen Wochen geben, die Gespräche ‌könnten aber auch noch scheitern, meldete die Agentur Bloomberg am ‍Mittwoch unter Berufung auf Insider. Olaplex ist an der Börse aktuell rund 900 Millionen Dollar wert. Das Unternehmen verkauft Shampoos, Spülungen und andere Produkte ‍zur Reparatur von geschädigtem ⁠Haar.

Olaplex-Aktien legten nach der Meldung rund 20 Prozent auf 1,62 Dollar zu. Die ‍Papiere haben seit dem Börsengang des Unternehmens im Jahr 2021 ⁠rund 94 Prozent ihres Wertes verloren. Olaplex hatte zuletzt angesichts zurückhaltender Konsumausgaben und intensiven Wettbewerbs mit einer nachlassenden ‍Nachfrage zu ‌kämpfen. Größter Olaplex-Aktionär ist mit einem Anteil von fast 75 Prozent die Beteiligungsgesellschaft Advent. Advent lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht ab. Olaplex und Henkel reagierten zunächst nicht auf eine Anfrage.

