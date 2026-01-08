ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Totalenergies auf 'Buy' und Ziel auf 66 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Totalenergies von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 58 auf 66 Euro angehoben. Im Zuge einer Überarbeitung seiner Bewertungsansätze für die europäische Energieindustrie habe er die Papiere des französischen Ölkonzerns hochgestuft, schrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Totalenergies zeichne sich durch sein hochmargiges Öl- und Gasgeschäft aus. Allerdings habe er seine fundamentalen Basisprognosen für den Rohölpreis der Jahre 2026 und 2027 reduziert./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 12:30 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 19:05 / ET

