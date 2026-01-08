ANALYSE-FLASH: UBS senkt Saint-Gobain auf 'Sell' und Ziel auf 78 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Saint-Gobain von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 92 auf 78 Euro gesenkt. Das Infrastrukturgeschäft in der Europäischen Union (EU) dürfte stärker wachsen als bisher angenommen und das allgemeine Bauumfeld sollte im laufenden Jahr freundlicher sein, schrieb Julian Radlinger in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Verkaufsempfehlung für Saint-Gobain reflektiere seine negativeren Einschätzungen zum Bau privater Häuser und Wohnungen in der EU und den USA sowie zum gewerblichen Baugeschäft in der EU und den daraus resultierenden Gewinneinbußen./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:17 / GMT

