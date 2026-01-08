APA ots news: FMA: Österreichische Nachhaltigkeitsfonds halten ihre ESG-...

APA ots news: FMA: Österreichische Nachhaltigkeitsfonds halten ihre ESG-Versprechen ein

Bisher kein Fall von "Greenwashing" am österreichischen Markt  
- nachhaltige Publikumsfonds dominieren mit 61% des 
verwalteten Vermögens 

Wien (APA-ots) - Am österreichischen Markt von Publikumsfonds sind  
Anlagestrategien, 
die auf ökologische, soziale oder Wohlverhaltens-Kriterien (ESG) 
abstellen, weiterhin ein großer Faktor. Wenn mit solchen Kriterien 
geworben wird, dann werden sie auch eingehalten - das sogenannte 
"Greenwashing" wurde bei heimischen Investmentfonds bislang nicht 
festgestellt. Das zeigt eine neue Marktstudie der Finanzmarktaufsicht 
(FMA) zu nachhaltigkeitsbezogenen Publikumsfonds. 
Die Analyse zeigt: Zum Stichtag 30.09.2025 berücksichtigen 493 
österreichische Publikumsfonds nachhaltigkeits- bzw. ESG-bezogene 
Merkmale in der Veranlagung - das entspricht einem Fondsvermögen von 
76,0 Milliarden und einem Marktanteil von 61% am gesamten in 
Publikumsfonds verwalteten Vermögen. Von diesen weisen 169 Fonds mit 
einem Vermögen von 34,9 Milliarden explizit nachhaltigkeitsbezogene 
Begriffe im Fondsnamen auf. 

Zwtl.: Stabilisierung nach Wachstum nachhaltiger Fonds 

Nach markantem Wachstum in den vergangenen Jahren hat sich der 
Anteil nachhaltiger Fonds auf hohem Niveau stabilisiert. Ein 
wesentlicher Treiber waren in den vergangenen Jahren starke 
Nettomittelzuflüsse. Dieser Schwung hat sich im Jahr 2025 jedoch 
deutlich abgeschwächt: Während bis ins Jahr 2023 und erneut ab 2024 
deutliche Zuflüsse zu verzeichnen waren, kam es im dritten Quartal 
2025 zu leichten Nettomittelabflüssen in diesem Segment. Dies deutet 
auf eine Phase der Stabilisierung nach Jahren dynamischen Wachstums 
hin. 

Zwtl.: Greenwashing im Fokus der Aufsicht 

Mit dem Erfolg nachhaltiger Fonds wuchs auch die Gefahr von 
"Greenwashing" : Dieser Begriff bezeichnet die Praxis, Produkte wie 
Fonds nachhaltiger darzustellen, als sie es tatsächlich sind - etwa 
durch Verwendung ökologisch klingender Begriffe, die das wahre 
Nachhaltigkeitsprofil nicht klar oder angemessen widerspiegeln. 
Die FMA setzt gezielte Aufsichtstätigkeiten zur Überprüfung der 
Offenlegungen und der Einhaltung der offengelegten Anlagestrategie 
ein. Ein eigens entwickeltes Greenwashing-Analyseframework, das auch 
Methoden der automatisierten Textanalyse und Künstlicher Intelligenz 
nutzt, hilft der FMA dabei, potenzielle Fälle frühzeitig zu erkennen 
und zu adressieren. 

Zwtl.: Transparenz und Verbraucherschutz 

Die Studie zeigt: Je nachhaltiger ein Fonds deklariert und 
beschrieben ist, desto nachhaltiger sind tatsächlich auch die 
Investments. Besonders Fonds mit dem Österreichischen Umweltzeichen ( 
UZ49) haben strenge Nachhaltigkeitsstandards zu erfüllen. Die Analyse 
zeigt auch, dass nachhaltigkeitsorientierte Fonds am österreichischen 
Markt insgesamt ein sehr geringes Exposure zu den Geschäftsbereichen 
Waffen und Rüstung aufweisen . Die Europäische Kommission hat zu 
diesem Thema festgestellt, dass kein grundsätzlicher Widerspruch 
zwischen dem EU-Nachhaltigkeitsrahmen und Investitionen in Waffen und 
Rüstung bestehen. Fonds mit dem Österreichischen Umweltzeichen dürfen 
allerdings grundsätzlich nicht in diesen Bereichen investieren. Die 
Studie zeigt, dass Investments nachhaltiger Fonds in die Bereiche 
Waffen und Rüstung in Österreich in der Praxis derzeit kein Thema 
sind: Je nachhaltiger ein Fonds deklariert ist, desto geringer ist 
auch das investierte Exposure in diesen Bereichen. 

Weitere Informationen und die vollständige Studie finden Sie auf 
der Website der FMA: Marktberichte zur Nachhaltigkeit bei 
Investmentfonds - FMA Österreich 

