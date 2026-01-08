Arbeitslosenquote im Euroraum sinkt leicht auf 6,3 Prozent

Berlin, 08. Jan (Reuters) - Die Zahl der Arbeitslosen im Euroraum ist im November etwas gefallen.

Die Arbeitslosenquote ⁠sank auf ‍6,3 Prozent von 6,4 Prozent im Oktober, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Donnerstag ‌mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einer Stagnation ‍gerechnet. Laut Eurostat waren im November 10,937 Millionen Menschen im Währungsraum erwerbslos. Das waren 71.000 weniger als im Oktober, aber 253.000 mehr als im Vorjahresmonat. Am höchsten ‍blieb die Arbeitslosenquote im November ⁠in Spanien mit 10,4 Prozent, vor Finnland mit 10,1 Prozent. Den niedrigsten Wert wies Malta ‍auf mit 3,1 Prozent, vor Bulgarien mit 3,5 Prozent und Deutschland mit ⁠3,8 Prozent.

Das Geschäftsklima in der Euro-Zone hat sich derweil im Dezember überraschend eingetrübt. Das Barometer dazu sank um 0,4 ‍auf 96,7 Punkte, ‌wie aus Daten der EU-Kommission hervorgeht. Von Reuters befragte Volkswirte hatten mit einer Stagnation gerechnet. In der Industrie, bei Dienstleistern, Verbrauchern und im Einzelhandel verschlechterte sich die Stimmung jeweils. Am Bau ging es minimal bergauf - allerdings auf niedrigem Niveau.

(Bericht von Anastasiia Kozlova, Marta Frackowiak und ⁠Klaus Lauer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‍berlin.newsroom@thomsonreuters.com)