BaFin klopft Deutsche-Börse-Tochter Clearstream erneut auf die Finger

Frankfurt, 08. Jan (Reuters) - Der Wertpapierabwickler Clearstream hat der Bundesanstalt ⁠für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ‍zufolge gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen.

Dies habe ‌eine Sonderprüfung ergeben, teilte die Behörde am ‍Donnerstag mit. Sie habe die Tochterfirma der Deutschen Börse angewiesen, die festgestellten Mängel bei der ‍Liquiditätssteuerung und -überwachung zu ⁠beseitigen. Diese Anordnung sei am 5. Dezember erlassen worden.

Von ‍den beanstandeten Mängeln abgesehen arbeite Clearstream ordnungsgemäß, ⁠betonte die BaFin. Sie hatte den Wertpapierabwickler im Sommer 2024 gerügt. ‍Damals ‌ging es unter anderem um Mängel bei der Wertpapierlieferung und -abrechnung.

