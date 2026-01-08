Bahn und GDL starten Tarifgespräche - Vor März keine Streiks

Berlin, 08. Jan (Reuters) - Die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL haben am Donnerstag die neue Tarifrunde gestartet und erste Verhandlungen aufgenommen.

Streiks sind erst nach Ablauf der Friedenspflicht Anfang März möglich. Bis Ende Februar haben beide Seiten bereits 14 ⁠Verhandlungstage terminiert, was als ungewöhnlich ‍gilt. Der erste Termin im Berliner Hauptbahnhof sei konstruktiv und sachlich gewesen, sagte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler und sprach von einem "guten Start in gegenseitigem Respekt". Die GDL erklärte, sie habe in sachlicher und ‌professioneller Atmosphäre ihre Forderungen erläutert, die die Bahn zur Kenntnis genommen habe. Zudem habe man nur den Rahmen der weiteren Verhandlungen abgesteckt und künftige Themen strukturiert. "Aussagen ‍zu inhaltlichen Fortschritten oder gar zu Erfolgsaussichten sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich", sagte der neue GDL-Vorsitzende Mario Reiß.

Nächster Verhandlungstermin ist der 22. Januar. "Wir gehen mit ausgestreckter Hand an den Verhandlungstisch", sagte Bahn-Manager Seiler vor den Gesprächen. "Wir wollen die Zeit nutzen, um einen fairen, tragfähigen Kompromiss zu erreichen." Bei der Auftaktrunde werde es aber noch kein Angebot der Bahn geben.

GDL-Chef Reiß sagte, man müsse sich erst einmal annähern, "bevor wir uns die Hand reichen". Im ‍besten Falle werde es dann "überhaupt kein Störgeräusch geben bei der Deutschen Bahn". ⁠Reiß ist Nachfolger von Claus Weselsky, der als langjähriger Chef der Lokführergewerkschaft immer wieder für einen scharfen Ton in der Auseinandersetzung und längere Streiks gesorgt hat.

GDL WILL STREIKS VERMEIDEN

"Die GDL hat 40 Forderungspunkte, die sich im Wesentlichen um das Entgelt drehen", ‍betonte Reiß. Die Gewerkschaft will unter anderem bis zu acht Prozent mehr Geld durchsetzen. Dabei soll es eine allgemeine Entgelterhöhung von 3,8 Prozent geben. Hinzu kämen etwa spürbare ⁠Zuwächse bei den Zulagen sowie Verbesserungen für Ausbilder und Prämien für die betriebliche Rente. Arbeitszeit stehe in dieser Tarifrunde nicht zur Debatte, sagte Reiß. Deswegen glaube er, dass diese Themen "beherrschbar" seien und man bis Ende Februar Lösungen dafür finden könne.

Die Tarifverträge der GDL gelten für rund 10.000 Mitarbeiter, etwa fünf ‍Prozent des gesamten Konzerns. Neben dem Staatsunternehmen DB verhandelt die ‌GDL auch mit rund 60 anderen Tarifpartnern.

Die krisengeplagte Bahn befindet sich derzeit im Umbruch. Die neue Chefin Evelyn Palla will vor allem die Zentrale verschlanken und den operativen Einheiten mehr Verantwortung geben. Die Bahn wird die schwierige wirtschaftliche Lage zum Thema in den Verhandlungen machen, vor allem bei der Frachttochter DB Cargo, der eine Zerschlagung droht. Seiler betonte, es gebe gemeinsam mit den Gewerkschaften eine große Verantwortung dafür, dass die Bahn besser, zuverlässiger und kundenfreundlicher werde. "Dem wollen wir in diesen Verhandlungen Rechnung tragen."

Sollte es doch zu Arbeitskämpfen kommen, werde das auch wirtschaftlichen Schaden verursachen, räumte Reiß ein. "Wir wollen das auf jeden Fall vermeiden", betonte der GDL-Chef. Die Gewerkschaft sei aber nur ein Teil ⁠der Gespräche. "Unser Verhandlungspartner wird darüber entscheiden, ob wir jemals über Streik reden in dieser Tarifrunde."

(Bericht von Reuters TV und Klaus Lauer; redigiert von Christian Rüttger - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‍und Märkte).)