Beamter der US-Einwanderungsbehörde erschießt Frau in Minnesota

Minneapolis/Chicago, 08. Jan (Reuters) - Nach der Tötung einer Frau durch einen Beamten der Einwanderungsbehörde ICE ist in den USA ein heftiger Streit zwischen der Trump-Regierung und örtlichen Behörden entbrannt.

Übereinstimmend sagten zwar beide Seiten, die 37-Jährige sei am Mittwoch im Bundesstaat Minnesota in ihrem Auto erschossen worden. ⁠Die Regierung von Präsident Donald ‍Trump erklärte aber, die Beamten hätten aus Notwehr gehandelt. Bürgermeister Jacob Frey nannte diese Darstellung "bullshit" und verwies auf Videos des Vorfalls. Er warf der ICE vor, Chaos zu stiften und rief sie zum Verlassen der Stadt auf: "Get the ‌fuck out of Minneapolis."

Eine Sprecherin des Heimatschutzministeriums schrieb auf der Plattform X, ein ICE-Beamter habe das Feuer eröffnet, nachdem ein "gewalttätiger Randalierer" versucht habe, Beamte zu überfahren. Der Schütze habe mit seiner ‍Tat viele Leben gerettet. Die verletzten Beamten dürften vollständig genesen.

Kurz darauf wurde ein Video von dem Vorfall im Internet veröffentlicht. Trump schrieb dazu, aus seiner Sicht zeige das Video, wie die Frau einen ICE-Beamten "gewaltsam, vorsätzlich und bösartig überfahren" habe. Dieser habe sie offenbar in Notwehr erschossen.

VIDEOAUFNAHMEN ZEIGEN TATHERGANG

Auf dem Video, das im Internet zu sehen war und von US-Medien verbreitet wurde, ist zu sehen, wie zunächst ein Fahrzeug teilweise eine Straße blockiert. Die Fahrerin rollt dann langsam vorwärts, bevor sie anhält, um offenbar ein anderes Auto passieren ‍zu lassen. Anschließend gestikuliert sie bei heruntergelassenem Fenster in Richtung eines herannahenden Pick-ups, ⁠dass dieser ebenfalls passieren solle. Dieser hält jedoch an, zwei maskierte Männer steigen aus und nähern sich ihrem Fahrzeug. Während einer der Männer nach dem Türgriff greift, setzt das Fahrzeug kurz zurück. Ein dritter Mann, unmaskiert, tritt, von der Beifahrerseite kommend, an das Auto heran und steht auf ‍Höhe des linken Kotflügels vor dem Auto.

Dann fährt die Frau wieder an und schlägt die Räder nach rechts ein, offenbar in dem Versuch, von den Beamten wegzufahren, die links stehen. Der nahe am Kotflügel ⁠stehende Beamte zieht seine Waffe, tritt zurück und schießt. Er gibt offenbar drei Schüsse ab, davon mindestens einen, nachdem das Auto ihn bereits passiert hat. Ob das Auto den Beamten berührte, geht aus dem Video nicht klar hervor. Der Beamte stürzt oder strauchelt aber nicht sondern bleibt aufrecht stehen und geht nach Abgabe der Schüsse selbstständig weiter. Nach ‍den Schüssen beschleunigt der Wagen und prallt gegen geparkte Autos.

BEREITS ANDERE TODESFÄLLE ‌BEI ICE-EINSÄTZEN

Die Identität der Frau wurde zunächst nicht bekannt. Die demokratische Senatorin Tina Smith aus Minnesota schrieb auf X, sie sei eine US-Staatsbürgerin gewesen. Der Vorfall löste umgehend Proteste aus. Dabei standen sich Demonstranten und zum Teil schwer bewaffnete Bundesbeamte gegenüber, die Reizgas einsetzten.

Der Republikaner Trump hat im ersten Jahr seiner zweiten Amtszeit Bundesbeamte der Einwanderungsbehörde in von Demokraten geführte Städte in den gesamten USA entsandt. Dies hat zu Protesten und Zwischenfällen geführt. Wiederholt hatte es Vorwürfe gegeben, Trump wolle damit Aufruhr schüren, den es ansonsten gar nicht gegeben hätte. ICE-Beamte hatten Herbst 2025 in Chicago einen 38-jährigen mexikanischen Staatsbürger in seinem Auto erschossen, als sie versuchten, ihn festzunehmen. Ebenfalls in Chicago schossen Beamte des Grenzschutzes im Oktober eine Frau an. Im Dezember schossen ICE-Beamte in Maryland auf einen Lieferwagen mit zwei Männern und ⁠verletzten einen von ihnen. In den vergangenen Wochen wurden ICE-Beamte auch nach Minneapolis geschickt. Hintergrund sind Betrugsvorwürfe gegen somalische Einwanderer, die Trump als "Müll" bezeichnet hatte.

(Bericht von Tim Evans und Renee Hickman, bearbeitet von Scot W. Stevenson, redigiert von Ralf Bode.)