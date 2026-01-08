CDU sagt Bundesvorstandsklausur in Mainz wegen des Wetters ab
Reuters · Uhr
Berlin, 08. Jan (Reuters) - Die CDU hat ihre geplante zweitägige Bundesvorstandsklausur in Mainz wegen der widrigen Wetterbedingungen abgesagt.
Das teilte eine CDU-Sprecherin am Donnerstag mit. Die Klausur hätte am Freitag und Samstag in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt stattfinden sollen.
