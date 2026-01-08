CDU sagt Bundesvorstandsklausur in Mainz wegen des Wetters ab

Berlin, 08. Jan (Reuters) - Die CDU hat ⁠ihre ‍geplante zweitägige Bundesvorstandsklausur ‌in Mainz wegen der widrigen ‍Wetterbedingungen abgesagt.

Das teilte eine CDU-Sprecherin am Donnerstag mit. ‍Die Klausur ⁠hätte am Freitag und Samstag ‍in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt ⁠stattfinden sollen.

