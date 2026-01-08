DAX - 10er-EMA im 4-Stundenchart als Signalgeber
ING Markets · Uhr
Hier Morning Mail abonnieren
Das könnte dich auch interessieren
SportartikelherstellerAdidas sacken ab nach BofA-Abstufung - Trüber Branchenausblick06. Jan. · dpa-AFX
Zahlen veröffentlichtOnline-Apotheke Redcare wächst 2025 auch dank E-Rezepten weitergestern, 07:43 Uhr · dpa-AFX
Wall StreetNew York Ausblick: Durchwachsen - Billiges Öl vs geopolitische Risikengestern, 14:41 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Der Jahresausblick 2026Aktien, Gold, Bitcoin: Das sind meine Kursziele für das neue Börsenjahrgestern, 19:09 Uhr · onvista
DatenanalyseZeigt der Januar wirklich schon, ob das Börsenjahr gut wird?gestern, 16:30 Uhr · onvista
Chartzeit EilmeldungEin Marktführer im Staatsauftrag – und warum der jüngste Kursrückgang Chancen eröffnet06. Jan. · onvista