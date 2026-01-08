DAX® - Erstmals über 25.000 Punkten

Der DAX® setzte gestern seinen Bilderbuchstart ins neue Jahr fort. So starteten die deutschen Standardwerte gleich mit einem Aufwärtsgap (24.969 zu 24.983 Punkte) in den Tag und konnten die Kursgewinne im weiteren Handelsverlauf stetig ausbauen. Lohn der Mühen ist ein sog. „weißer Block“ – ein konstruktives Kerzenmuster sowie das erstmalige Überschreiten der 25.000er-Marke. Vierter Handelstag im Jahr 2026, drittes Allzeithoch – ein echter Paukenschlag zu Jahresbeginn. Per Saldo können Anlegerinnen und Anleger deshalb von einem nachhaltigen Ausbruch aus der Tradingrange der letzten sieben Monate ausgehen. Aus der Schiebezone zwischen 23.000 Punkten auf der Unter- und 24.700 Punkten auf der Oberseite ergibt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von 1.700 Punkten bzw. ein Kursziel von 26.400 Punkten. Der laufende Bewegungsimpuls wird zusätzlich durch die eng beieinanderliegenden Bollinger Bänder im Wochenbereich begünstigt. Apropos Bollinger Bänder: Im Tagesbereich bildete sich die gestrige Tageskerze vollständig außerhalb der Bollinger Bänder. Das untere Band (akt. bei 24.950 Punkten) harmoniert dabei gut mit der eingangs beschriebenen Kurslücke. Unter Tradinggesichtspunkten entsteht hier eine erste wichtige Unterstützung.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.