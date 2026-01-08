DAX® - Erstmals über 25.000 Punkten
HSBC · Uhr
Erstmals über 25.000 Punkten
Der DAX® setzte gestern seinen Bilderbuchstart ins neue Jahr fort. So starteten die deutschen Standardwerte gleich mit einem Aufwärtsgap (24.969 zu 24.983 Punkte) in den Tag und konnten die Kursgewinne im weiteren Handelsverlauf stetig ausbauen. Lohn der Mühen ist ein sog. „weißer Block“ – ein konstruktives Kerzenmuster sowie das erstmalige Überschreiten der 25.000er-Marke. Vierter Handelstag im Jahr 2026, drittes Allzeithoch – ein echter Paukenschlag zu Jahresbeginn. Per Saldo können Anlegerinnen und Anleger deshalb von einem nachhaltigen Ausbruch aus der Tradingrange der letzten sieben Monate ausgehen. Aus der Schiebezone zwischen 23.000 Punkten auf der Unter- und 24.700 Punkten auf der Oberseite ergibt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von 1.700 Punkten bzw. ein Kursziel von 26.400 Punkten. Der laufende Bewegungsimpuls wird zusätzlich durch die eng beieinanderliegenden Bollinger Bänder im Wochenbereich begünstigt. Apropos Bollinger Bänder: Im Tagesbereich bildete sich die gestrige Tageskerze vollständig außerhalb der Bollinger Bänder. Das untere Band (akt. bei 24.950 Punkten) harmoniert dabei gut mit der eingangs beschriebenen Kurslücke. Unter Tradinggesichtspunkten entsteht hier eine erste wichtige Unterstützung.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 9102)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Der DAX® setzte gestern seinen Bilderbuchstart ins neue Jahr fort. So starteten die deutschen Standardwerte gleich mit einem Aufwärtsgap (24.969 zu 24.983 Punkte) in den Tag und konnten die Kursgewinne im weiteren Handelsverlauf stetig ausbauen. Lohn der Mühen ist ein sog. „weißer Block“ – ein konstruktives Kerzenmuster sowie das erstmalige Überschreiten der 25.000er-Marke. Vierter Handelstag im Jahr 2026, drittes Allzeithoch – ein echter Paukenschlag zu Jahresbeginn. Per Saldo können Anlegerinnen und Anleger deshalb von einem nachhaltigen Ausbruch aus der Tradingrange der letzten sieben Monate ausgehen. Aus der Schiebezone zwischen 23.000 Punkten auf der Unter- und 24.700 Punkten auf der Oberseite ergibt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von 1.700 Punkten bzw. ein Kursziel von 26.400 Punkten. Der laufende Bewegungsimpuls wird zusätzlich durch die eng beieinanderliegenden Bollinger Bänder im Wochenbereich begünstigt. Apropos Bollinger Bänder: Im Tagesbereich bildete sich die gestrige Tageskerze vollständig außerhalb der Bollinger Bänder. Das untere Band (akt. bei 24.950 Punkten) harmoniert dabei gut mit der eingangs beschriebenen Kurslücke. Unter Tradinggesichtspunkten entsteht hier eine erste wichtige Unterstützung.
DAX® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
DAX® im Chart-Check: Paukenschlag zu Jahresbeginn! - HSBC DailyTradingTV 06.01.2026
gnubreW06. Jan. · HSBC
Premium-Beiträge
Der Jahresausblick 2026Aktien, Gold, Bitcoin: Das sind meine Kursziele für das neue Börsenjahrgestern, 19:09 Uhr · onvista
DatenanalyseZeigt der Januar wirklich schon, ob das Börsenjahr gut wird?gestern, 16:30 Uhr · onvista
Chartzeit EilmeldungEin Marktführer im Staatsauftrag – und warum der jüngste Kursrückgang Chancen eröffnet06. Jan. · onvista