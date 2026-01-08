Industrie mit größtem Auftragsplus seit knapp einem Jahr - "Ein Klopper"

Berlin, 08. Jan (Reuters) - Großbestellungen auch aus dem Rüstungsbereich haben der deutschen Industrie im November den größten Auftragszuwachs seit knapp einem Jahr beschert.

Das Neugeschäft wuchs um 5,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Das ist der ⁠dritte Zuwachs in Folge ‍und das größte Plus seit Dezember 2024. Das kommt überraschend: Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang von 1,0 Prozent gerechnet. Ein großes Rüstungsgeschäft hatte der Industrie bereits im Oktober zu einem ‌Auftragsplus von 1,6 Prozent verholfen, nachdem es im September sogar zu einem Zuwachs von 2,1 Prozent reichte.

"Endlich mal eine Zahl von der deutschen Konjunktur, an der es ‍nichts zu meckern gibt", sagte Ökonom Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Dies sei "ein echtes Zeichen für eine mögliche Trendwende der Konjunktur". Chefvolkswirt Alexander Krüger von der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe sprach von einem "richtigen Klopper". "Die Talsohle dürfte durchschritten sein", betonte Ökonom Marc Schattenberg von Deutsche Bank Research. "Das sind endlich einmal wieder gute Nachrichten für die Industrie."

Dafür sorgten vor allem die deutlichen Anstiege bei den Herstellern von Metallerzeugnissen (+25,3 Prozent) und im Sonstigen Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe, Züge, Militärfahrzeuge; +12,3 Prozent). "In diesen Bereichen wurde ‍ein hohes Volumen an Großaufträgen verzeichnet", betonten die Statistiker. Ohne Großaufträge hätte ⁠das Plus insgesamt nur 0,7 Prozent betragen. Moderate Zuwächse gab es zudem in mehreren weiteren Bereichen - darunter bei den Herstellern von elektrischen Ausrüstungen, im Maschinenbau und bei den Produzenten von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen.

RÜSTUNG BLEIBT TREIBER

Experten gehen davon aus, dass auch in ‍den kommenden Monaten große Bestellungen für die Verteidigung kommen dürften. "Die deutsche Rüstungsindustrie wird deshalb zu einem der wichtigsten industriellen Treiber gehören", sagte der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel. "Der US-Angriff ⁠auf Venezuela führt eindrücklich vor Augen, dass es der derzeitigen Weltordnung auf militärische Stärke ankommt." Entscheidend werde aber sein, wie schnell die Mittel aus dem Infrastruktur-Sondervermögen in konkreten Projekten münden.

Während die Nachfrage aus dem Inland im November um 6,5 Prozent zum Vormonat zulegte, wuchs die aus dem Ausland um 4,9 Prozent. Dabei nahm ‍die Nachfrage aus der Euro-Zone um 8,2 Prozent zu, die ‌aus dem Rest der Welt um 2,9 Prozent. Im weniger schwankenden Dreimonatsvergleich lag der Auftragseingang von September bis November um 4,0 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor. "Lässt man die stark schwankenden Großaufträge außen vor, sind die Orders zum dritten Mal in Folge gestiegen. Das ist positiv", sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer und fügte hinzu: "Aber die Kerngröße der Auftragseingänge hat den seit 2024 etablierten Seitwärtskanal noch nicht nach oben durchstoßen."

Ob es in dem Tempo weitergeht, ist ungewiss. Die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe hatte sich vor dem Jahreswechsel eingetrübt. "Kaum eine Branche bleibt davon ausgenommen", wie das Münchner Ifo-Institut zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte. Auch das Bundeswirtschaftsministerium bleibt deshalb vorsichtig und verweist auf handels- und geopolitische Unwägbarkeiten. "Somit ist weiter mit einer gedämpften Exportentwicklung zu rechnen", ⁠so das Ministerium.

Der inflationsbereinigte Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe ist im November um 2,7 Prozent zum Vormonat gestiegen. Im Oktober hatte es hier ein Plus von 0,4 Prozent gegeben.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr