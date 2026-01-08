EQS-Adhoc: Voltatron AG übernimmt KOMITEC electronics GmbH gegen Geldleistung und Ausgabe neuer Aktien aus einer Sachkapitalerhöhung – Vorstand gibt Ausblick auf Geschäftsjahr 2026

EQS-Ad-hoc: Voltatron AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Kapitalerhöhung

Voltatron AG übernimmt KOMITEC electronics GmbH gegen Geldleistung und Ausgabe neuer Aktien aus einer Sachkapitalerhöhung – Vorstand gibt Ausblick auf Geschäftsjahr 2026



08.01.2026 / 13:53 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Voltatron AG übernimmt KOMITEC electronics GmbH gegen Geldleistung und Ausgabe neuer Aktien aus einer Sachkapitalerhöhung – Vorstand gibt Ausblick auf Geschäftsjahr 2026

Fürth, 8.Januar2026 – Die Voltatron AG (DE000A2E4LE9, „Gesellschaft“) hat heute einen Kaufvertrag mit den Gesellschaftern der KOMITEC electronics GmbH („KOMITEC“) über den Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an dem Unternehmen mit Sitz in Zwönitz, Sachsen, unterzeichnet. KOMITEC wurde 1992 gegründet und ist heute ein hochspezialisierter Anbieter von Electronic Manufacturing Services. Dies umfasst die Entwicklung und Fertigung von elektronischen Baugruppen, Geräten und Systemen. Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 Umsatzerlöse in Höhe von 17,5 Mio. Euro (nach HGB).

KOMITEC verfügt über einen Maschinenpark, der auf die Mittelserien- bis Großserienfertigung ausgelegt ist. Mit der Akquisition vergrößert und diversifiziert Voltatron die Kundenbasis, erhöht die Fertigungskapazitäten und steigert damit die Flexibilität im Bereich der Produktion, um Kunden eine größere Ausfallsicherheit zu gewährleisten. Die Transaktion ist Bestandteil der durch den Voltatron-Vorstand im vergangenen Jahr initiierten M&A-Wachstumsstrategie.

Die Akquisition erfolgt gegen Zahlung einer Geldleistung sowie gegen Ausgabe neuer Aktien der Gesellschaft aus einer Sachkapitalerhöhung an die KOMITEC-Gesellschafter. Während der Anteil der Geldleistung rund zwei Drittel beträgt, machen die neuen Aktien rund ein Drittel der gesamten Gegenleistung aus. Zu diesem Zweck beabsichtigt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Grundkapital der Gesellschaft unter (teilweiser) Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 von EUR 22.387.297,00 um EUR 627.719,00 auf EUR 23.015.016,00 durch Ausgabe von insgesamt 627.719 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Sacheinlage in Form der Einbringung sämtlicher Geschäftsanteile der KOMITEC zu erhöhen. Die neuen Aktien werden zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie mit Gewinnbezugsrecht ab Beginn des Geschäftsjahres 2026 ausgegeben (die „Neuen Aktien“). Zur Zeichnung der Neuen Aktien werden unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der übrigen Aktionäre die Gesellschafter der KOMITEC, Frau Claudia Ruenhorst und Herr Jochen Schmitt-Ruenhorst, zugelassen, die sämtliche Geschäftsanteile an der KOMITEC in die Voltatron AG einbringen.

Unter der Annahme einer Erstkonsolidierung der KOMITEC electronics GmbH zum 1. Januar 2026 erwartet der Vorstand, im laufenden Geschäftsjahr 2026 einen Konzernumsatz zwischen 47 Mio. Euro und 51 Mio. Euro zu erzielen. Die operative Rohertragsmarge (Rohertrag im Verhältnis zum Konzernumsatz) soll demnach zwischen 37 % und 44 % liegen. Die um Effekte aus der Kaufpreisallokation bereinigte EBITDA-Marge1 wird laut Planung zwischen 7 % und 10 % erwartet. Die EBITDA-Marge auf Basis der in IFRS 18 definierten Kennzahl „Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Wertminderungen gem. IAS 36“ ist dazu identisch. Während die EBT-Marge gemäß IFRS rund -2 % betragen wird, beläuft sich die um Effekte aus der Kaufpreisallokation bereinigte EBT-Marge2 gemäß der Planung im Gesamtjahr 2026 auf 3 % bis 4 %.

1 Die Adjusted EBITDA-Marge entspricht dem um planmäßige Abschreibungen und Wertminderungen sowie Wertaufholungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte bereinigten operativen Ergebnis (EBIT) im Verhältnis zum Konzernumsatz und ist weiterhin bereinigt um ausschließlich durch Kaufpreisallokationen bedingte, bewertungsinduzierte Ergebniseffekte aus Unternehmenszusammenschlüssen nach IFRS 3, soweit diese nicht zahlungswirksam sind und die Vergleichbarkeit der operativen Leistungsfähigkeit zwischen Berichtsperioden und innerhalb des Konsolidierungskreises nicht verzerren. Die Kennzahl dient der Darstellung der operativen Ertragskraft vor den bilanziell erforderlichen PPA-bedingten Bewertungs-/Timing-Effekten.

2 Die Adjusted EBT-Marge entspricht dem EBT (Ergebnis vor Ertragsteuern) im Verhältnis zum Konzernumsatz und ist bereinigt um die im Adjusted EBITDA enthaltenen PPA-Effekte sowie zusätzlich um sämtliche PPA-bedingten Abschreibungen/Amortisationen auf erworbene Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte, soweit diese aus der Fair-Value-Bewertung im Rahmen der IFRS 3-Kaufpreisallokation resultieren. Die Kennzahl dient der Darstellung der Ergebnisentwicklung vor Ertragsteuern unter Ausschluss der aus Unternehmenszusammenschlüssen resultierenden, nicht operativen Bewertungsfolgen.

- ENDE DER INSIDERINFORMATION -



Über die Voltatron AG

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Voltatron AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein Anbieter innovativer Technologielösungen für industrielle Lithium-Ionen-Batteriesysteme und Energiespeicher sowie fortschrittlicher Elektronikkomponenten. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt mit seinen spezialisierten Tochtergesellschaften komplexe elektronische Teile, Baugruppen und Systeme. Diese kommen neben Batterie- und Energiespeicheranwendungen auch in der industriellen Mess- und Steuerungstechnik, in IoT- und Automationslösungen, in der professionellen Veranstaltungstechnik (Licht und Ton) sowie in der Medizintechnik zum Einsatz.

Weitere Informationen finden Sie unter www.voltatron.com.

Über die KOMITEC electronics GmbH

KOMITEC electronics GmbH mit Sitz in Zwönitz ist seit mehr als 30 Jahren ein etablierter Anbieter von Electronic Manufacturing Services (EMS). Das Unternehmen bietet umfassende Entwicklungs- und Fertigungsleistungen für elektronische Baugruppen, Geräte und Systeme und bedient Kunden aus unterschiedlichsten industriellen Branchen.

Die Prozesse des Unternehmens sind nach ISO 9001 sowie ISO 13485 (Medizintechnik) zertifiziert und erfüllen damit höchste Qualitätsanforderungen. Das Leistungsspektrum im Bereich R&D umfasst Kompetenzen in den Bereichen Hardware, Software sowie Cloudlösungen.

Weitere Informationen sind unter www.komitec.de verfügbar.

Ansprechpartner Medien & Kapitalmarkt

Voltatron AG

Stefan Westemeyer

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

Telefon: +49 160 951 287 54

E-Mail: ir@voltatron.com

Ende der Insiderinformation

08.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Voltatron AG Flößaustraße 22 90763 Fürth Deutschland Telefon: +49 (0)911 3771750 E-Mail: ir@voltatron.com Internet: www.voltatron.com ISIN: DE000A2E4LE9 WKN: A2E4LE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2257228

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2257228 08.01.2026 CET/CEST