EQS-AFR: Adtran Networks SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Adtran Networks SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

08.01.2026 / 14:17 CET/CEST
Hiermit gibt die Adtran Networks SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.03.2026

Ort:

https://www.adtran-networks.com/de-de/about-us/investors/financial-results/financial-reports

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.03.2026

Ort:

https://www.adtran-networks.com/en/about-us/investors/financial-results/financial-reports

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.03.2026

Ort:

https://www.adtran-networks.com/de-de/about-us/investors/financial-results/financial-reports

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.03.2026

Ort:

https://www.adtran-networks.com/en/about-us/investors/financial-results/financial-reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026

Ort:

https://www.adtran-networks.com/de-de/about-us/investors/financial-results/financial-reports

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026

Ort:

https://www.adtran-networks.com/en/about-us/investors/financial-results/financial-reports

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Adtran Networks SE
Märzenquelle 1-3
98617 Meiningen-Dreissigacker
Deutschland
Internet:www.adva.com, www.adtran.com
