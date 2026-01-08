EQS-AFR: Adtran Networks SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Adtran Networks SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Adtran Networks SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
08.01.2026 / 14:21 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Adtran Networks SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort:
https://www.adtran-networks.com/de-de/about-us/investors/financial-results/financial-reports
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort:
https://www.adtran-networks.com/en/about-us/investors/financial-results/financial-reports
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026
Ort:
https://www.adtran-networks.com/de-de/about-us/investors/financial-results/financial-reports
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026
Ort:
https://www.adtran-networks.com/en/about-us/investors/financial-results/financial-reports
08.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Adtran Networks SE
|Märzenquelle 1-3
|98617 Meiningen-Dreissigacker
|Deutschland
|Internet:
|www.adva.com, www.adtran.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2257326 08.01.2026 CET/CEST