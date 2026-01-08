EQS-AFR: Adtran Networks SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Adtran Networks SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Adtran Networks SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



08.01.2026 / 14:21 CET/CEST

Hiermit gibt die Adtran Networks SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026

Ort:

https://www.adtran-networks.com/de-de/about-us/investors/financial-results/financial-reports

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026

Ort:

https://www.adtran-networks.com/en/about-us/investors/financial-results/financial-reports

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026

Ort:

https://www.adtran-networks.com/de-de/about-us/investors/financial-results/financial-reports

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026

Ort:

https://www.adtran-networks.com/en/about-us/investors/financial-results/financial-reports

Sprache: Deutsch Unternehmen: Adtran Networks SE Märzenquelle 1-3 98617 Meiningen-Dreissigacker Deutschland Internet: www.adva.com, www.adtran.com

