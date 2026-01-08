EQS-AFR: Bechtle AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Bechtle AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Bechtle AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

08.01.2026 / 10:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Bechtle AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026

Ort:

https://www.bechtle.com/ueber-bechtle/investoren/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026

Ort:

https://www.bechtle.com/de-en/about-bechtle/investors/publications

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026

Ort:

https://www.bechtle.com/ueber-bechtle/investoren/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026

Ort:

https://www.bechtle.com/de-en/about-bechtle/investors/publications

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Bechtle AG
Bechtle Platz 1
74172 Neckarsulm
Deutschland
Internet:bechtle.com
