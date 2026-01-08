EQS-AFR: BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT –Aktiengesellschaft von 1877–: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877- / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT –Aktiengesellschaft von 1877–: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

08.01.2026 / 13:25 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877- bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026

Ort:

https://www.blg-logistics.com/investoren/ir-download-bereich

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026

Ort:

https://www.blg-logistics.com/investoren/ir-download-bereich

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026

Ort:

https://www.blg-logistics.com/investoren/ir-download-bereich

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026

Ort:

https://www.blg-logistics.com/en/investors/ir-download-area

08.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-
Präsident-Kennedy-Platz 1
28203 Bremen
Deutschland
Internet:www.blg-logistics.com/investor-relations
Ende der MitteilungEQS News-Service

2257272 08.01.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
BLG Bremer Lagerhaus

Das könnte dich auch interessieren

Windanlagenbauer
A44 gesperrt - Problem mit Windrad von Nordexgestern, 12:41 Uhr · dpa-AFX
A44 gesperrt - Problem mit Windrad von Nordex
Weitere Artikel