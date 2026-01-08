EQS-AFR: BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT –Aktiengesellschaft von 1877–: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877- / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT –Aktiengesellschaft von 1877–: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



08.01.2026 / 13:25 CET/CEST

Hiermit gibt die BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877- bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026

Ort:

https://www.blg-logistics.com/investoren/ir-download-bereich

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026

Ort:

https://www.blg-logistics.com/investoren/ir-download-bereich

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026

Ort:

https://www.blg-logistics.com/investoren/ir-download-bereich

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026

Ort:

https://www.blg-logistics.com/en/investors/ir-download-area

Sprache: Deutsch Unternehmen: BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877- Präsident-Kennedy-Platz 1 28203 Bremen Deutschland Internet: www.blg-logistics.com/investor-relations

