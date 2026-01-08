EQS-AFR: Scout24 SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Scout24 SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Scout24 SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

08.01.2026 / 09:55 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Scout24 SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.scout24.com/investor-relations/finanzberichte-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.scout24.com/en/investor-relations/financial-reports-presentations

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.scout24.com/investor-relations/finanzberichte-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.scout24.com/en/investor-relations/financial-reports-presentations

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://www.scout24.com/investor-relations/finanzberichte-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://www.scout24.com/en/investor-relations/financial-reports-presentations

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Scout24 SE
Invalidenstraße 65
10557 Berlin
Deutschland
Internet:www.scout24.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2257084 08.01.2026 CET/CEST

Scout24

