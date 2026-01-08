EQS-AFR: Scout24 SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Scout24 SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Scout24 SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



08.01.2026 / 09:55 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG







Hiermit gibt die Scout24 SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.scout24.com/investor-relations/finanzberichte-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.scout24.com/en/investor-relations/financial-reports-presentations

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.scout24.com/investor-relations/finanzberichte-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.scout24.com/en/investor-relations/financial-reports-presentations

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://www.scout24.com/investor-relations/finanzberichte-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://www.scout24.com/en/investor-relations/financial-reports-presentations

Sprache: Deutsch Unternehmen: Scout24 SE Invalidenstraße 65 10557 Berlin Deutschland Internet: www.scout24.com

