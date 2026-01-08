EQS-AFR: SMA Solar Technology AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Erneuerbare Energien
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SMA Solar Technology AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
SMA Solar Technology AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

08.01.2026 / 13:18 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die SMA Solar Technology AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.sma.de/investor-relations/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.sma.de/en/investor-relations/publications

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.sma.de/investor-relations/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.sma.de/en/investor-relations/publications

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://www.sma.de/investor-relations/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://www.sma.de/en/investor-relations/publications

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Deutschland
Internet:http://www.sma.de
