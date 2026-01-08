EQS-AFR: SNP Schneider-Neureither & Partner SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

SNP Schneider-Neureither & Partner SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



08.01.2026 / 13:55 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die SNP Schneider-Neureither & Partner SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://investor-relations.snpgroup.com/de/publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://investor-relations.snpgroup.com/en/publications/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://investor-relations.snpgroup.com/de/publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://investor-relations.snpgroup.com/en/publications/

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026

Ort:

https://investor-relations.snpgroup.com/de/publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026

Ort:

https://investor-relations.snpgroup.com/en/publications/

08.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: SNP Schneider-Neureither & Partner SE Speyerer Str. 4 69115 Heidelberg Deutschland Internet: www.snpgroup.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2257280 08.01.2026 CET/CEST