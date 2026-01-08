EQS-AFR: SNP Schneider-Neureither & Partner SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
SNP Schneider-Neureither & Partner SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

08.01.2026 / 13:55 CET/CEST
Hiermit gibt die SNP Schneider-Neureither & Partner SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://investor-relations.snpgroup.com/de/publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://investor-relations.snpgroup.com/en/publications/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://investor-relations.snpgroup.com/de/publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://investor-relations.snpgroup.com/en/publications/

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026

Ort:

https://investor-relations.snpgroup.com/de/publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026

Ort:

https://investor-relations.snpgroup.com/en/publications/

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SNP Schneider-Neureither & Partner SE
Speyerer Str. 4
69115 Heidelberg
Deutschland
Internet:www.snpgroup.com
SNP Schneider-Neureither & Partner

