EQS-AFR: SNP Schneider-Neureither & Partner SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

08.01.2026 / 13:57 CET/CEST

Hiermit gibt die SNP Schneider-Neureither & Partner SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026

Ort:

https://investor-relations.snpgroup.com/de/publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026

Ort:

https://investor-relations.snpgroup.com/en/publications

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026

Ort:

https://investor-relations.snpgroup.com/de/publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026

Ort:

https://investor-relations.snpgroup.com/en/publications

Sprache: Deutsch Unternehmen: SNP Schneider-Neureither & Partner SE Speyerer Str. 4 69115 Heidelberg Deutschland Internet: www.snpgroup.com

