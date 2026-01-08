EQS-DD: All for One Group SE: Nucleus Beteiligungs GmbH, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



08.01.2026 / 11:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Nucleus Beteiligungs GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Paul Nachname(n): Neumann Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

All for One Group SE

b) LEI

529900GB6FMY3QJLBM61

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005110001

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 41,00 EUR 410.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 41,00 EUR 410.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

07.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

