EQS-DD: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Dr. Alexander Coenen, Verkauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

08.01.2026 / 13:08 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Alexander
Nachname(n): Coenen

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Christine
Nachname(n): Coenen
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
KWS SAAT SE & Co. KGaA

b) LEI
529900FR2K4P9L9XLV21 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007074007

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
71,5000 EUR 151.937,5000 EUR
71,5000 EUR 2.860,0000 EUR
71,5000 EUR 5.005,0000 EUR
71,5000 EUR 5.005,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
71,5000 EUR 164.807,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts
05.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Direkthandel ING
MIC: INGB


Sprache: Deutsch
Unternehmen: KWS SAAT SE & Co. KGaA
Grimsehlstraße 31
37555 Einbeck
Deutschland
Internet: www.kws.de

KWS Saat

