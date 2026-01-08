EQS-DD: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Dr. Alexander Coenen, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



08.01.2026 / 13:08 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Alexander Nachname(n): Coenen

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Christine Nachname(n): Coenen Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

KWS SAAT SE & Co. KGaA

b) LEI

529900FR2K4P9L9XLV21

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007074007

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 71,5000 EUR 151.937,5000 EUR 71,5000 EUR 2.860,0000 EUR 71,5000 EUR 5.005,0000 EUR 71,5000 EUR 5.005,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 71,5000 EUR 164.807,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts

05.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Direkthandel ING MIC: INGB

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

08.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: KWS SAAT SE & Co. KGaA Grimsehlstraße 31 37555 Einbeck Deutschland Internet: www.kws.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

102806 08.01.2026 CET/CEST