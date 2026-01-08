EQS-DD: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Dr. Alexander Coenen, Verkauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
08.01.2026 / 13:08 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Alexander
|Nachname(n):
|Coenen
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Christine
|Nachname(n):
|Coenen
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
b) LEI
|529900FR2K4P9L9XLV21
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0007074007
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|71,5000 EUR
|151.937,5000 EUR
|71,5000 EUR
|2.860,0000 EUR
|71,5000 EUR
|5.005,0000 EUR
|71,5000 EUR
|5.005,0000 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|71,5000 EUR
|164.807,5000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|05.01.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Direkthandel ING
|MIC:
|INGB
08.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|Grimsehlstraße 31
|37555 Einbeck
|Deutschland
|Internet:
|www.kws.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
102806 08.01.2026 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Der Jahresausblick 2026Aktien, Gold, Bitcoin: Das sind meine Kursziele für das neue Börsenjahrgestern, 19:09 Uhr · onvista
DatenanalyseZeigt der Januar wirklich schon, ob das Börsenjahr gut wird?gestern, 16:30 Uhr · onvista
Chartzeit EilmeldungEin Marktführer im Staatsauftrag – und warum der jüngste Kursrückgang Chancen eröffnet06. Jan. · onvista