EQS-News: AFYREN bestätigt die Inanspruchnahme von 7 Millionen Euro aus zuvor gesicherter Finanzierung für seine Tochtergesellschaft AFYREN NEOXY

AFYREN bestätigt die Inanspruchnahme von 7 Millionen Euro aus zuvor gesicherter Finanzierung für seine Tochtergesellschaft AFYREN NEOXY



AFYREN bestätigt die Inanspruchnahme von 7 Millionen Euro aus zuvor gesicherter Finanzierung für seine Tochtergesellschaft AFYREN NEOXY

Freigabe der zweiten Tranche der Ende 2024 gesicherten Darlehen: 4 Millionen Euro in Form eines nachhaltigkeitsgebundenen Darlehens1, was das erneute Vertrauen der fünf Banken im Bankenkonsortium unterstreicht 3 Millionen Euro im Rahmen des Darlehens „Prêt Nouvelle Industrie“ (Bpifrance) zur Finanzierung der Industrialisierung einer innovativen Technologie

Zum 31. Dezember 2025 verfügte AFYREN über eine Liquiditätsposition von rund 35 Millionen Euro

Clermont-Ferrand/Lyon, 8. Januar 2026, 07:30 Uhr MEZ – AFYREN, ein Greentech-Unternehmen, das industriellen Kunden biobasierte, kohlenstoffarme Produkte durch eine einzigartige Fermentationstechnologie auf Basis eines Kreislaufmodells anbietet, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 7 Millionen Euro für seine Tochtergesellschaft AFYREN NEOXY erhalten hat. Dies erfolgte durch die Freigabe der zweiten Tranche des im Dezember 2024 gesicherten nachhaltigkeitsgebundenen Darlehens sowie des im November 2024 gewährten Darlehens „Prêt Nouvelle Industrie“. AFYREN verzeichnet zum Jahresende 2025 eine Liquiditätsposition von rund 35 Millionen Euro.

Nicolas SORDET, CEO von AFYREN, erklärte: „Die Hochlaufphase ist eine entscheidende Phase in jedem Industrialisierungsprozess: Sie erfordert die Mobilisierung erheblicher Ressourcen für eine Anlage, die noch nicht ihre volle Kapazität erreicht hat. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, die erforderliche Finanzierung frühzeitig zu antizipieren und abzusichern, um diese Etappe erfolgreich zu meistern. Dafür setzen wir auf eine ausgewogene Mischung aus Zuschüssen, Fremdkapital und Eigenkapital, die die Stärke unserer Finanzstruktur gewährleistet. Diese Ankündigung ist auch eine Gelegenheit, unseren Finanzpartnern – Banken, institutionellen Partnern, Institutionen zur Innovationsförderung sowie Aktionären – die uns seit unserer Gründung unterstützt haben, erneut unsere Wertschätzung auszusprechen.“

Nachhaltigkeitsgebundenes Darlehen

Im Dezember 2024 sicherte sich AFYREN ein nachhaltigkeitsgebundenes Darlehen in Höhe von 10 Millionen Euro zur Unterstützung der Inbetriebnahme und des Hochlaufs der Produktionsanlage AFYREN NEOXY, wovon 6 Millionen Euro unmittelbar ausgezahlt wurden.

AFYREN freut sich, heute die Freigabe der zusätzlichen Tranche in Höhe von 4 Millionen Euro sowie die erneute Unterstützung durch das Bankenkonsortium bekannt zu geben. Dieses setzt sich aus den langjährigen Partnern BNP Paribas2 und Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes sowie den neuen Partnern Société Générale, Caisse d’Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes und LCL zusammen.

Wie bereits bei der ersten Tranche ist diese Finanzierung an die Einhaltung der ESG-Kriterien durch AFYREN gekoppelt, insbesondere in Bezug auf soziale Kriterien, das ESG-Rating sowie in einem weiteren Schritt an die Umweltwirkung des Unternehmens – ein wegweisender Ansatz für ein junges Industrieunternehmen.

„Prêt Nouvelle Industrie“-Darlehen

Im November 2024 erhielt AFYREN eine Finanzierung in Form eines „Darlehens für neue Industrien“ (Prêt Nouvelle Industrie) in Höhe von 9 Millionen Euro, wobei eine erste Tranche von 6 Millionen Euro unmittelbar ausgezahlt wurde.

Heute gibt AFYREN die Auszahlung der zusätzlichen Tranche in Höhe von 3 Millionen Euro für AFYREN NEOXY zu gleichbleibenden Konditionen bekannt: eine Gesamtlaufzeit von 15 Jahren einschließlich einer tilgungsfreien Anlaufphase von drei Jahren.

Diese Finanzierung ist Teil einer von Bpifrance im Rahmen des Plans „France 2030“ entwickelten Initiative zur Finanzierung der Industrialisierung innovativer Technologien.

Starke Liquiditätsposition der Muttergesellschaft AFYREN

Diese neuen Finanzierungen ergänzen Fördermittel in Höhe von 4 Millionen Euro, die AFYREN NEOXY im ersten Halbjahr 2025 im Rahmen der Ausschreibung des Bpifrance-Programms „France Relance“ gewährt wurden. Ziel dieses Programms ist die Unterstützung strategischer Investitionen in systemrelevanten Wirtschaftszweigen; AFYREN profitiert davon bereits seit Juni 2021. Insgesamt hat AFYREN NEOXY im Jahr 2025 damit 11 Millionen Euro an nicht verwässernder Finanzierung gesichert.

Zum 31. Dezember 2025 verfügte die Muttergesellschaft AFYREN über eine geschätzte Liquiditätsposition von rund 35 Millionen Euro, verglichen mit 33,5 Millionen Euro zum 31. Dezember 2024.

Diese Entwicklung ist zurückzuführen auf:

einen jährlichen Mittelabfluss auf Ebene der Muttergesellschaft von weniger als 7 Millionen Euro

die Unterstützung von AFYREN NEOXY in Höhe von insgesamt 15 Millionen Euro, bereitgestellt in Form eines Gesellschafterdarlehens zur Unterstützung des Hochlaufs der Anlage und laufender Investitionen

eine im November 2025 durchgeführte Kapitalerhöhung mit einem Emissionserlös von 23 Millionen Euro, gezeichnet vom Industriepartner Kemin Industries Inc. sowie vom strategischen Investor Bpifrance Large Venture.

Über AFYREN

AFYREN ist ein französisches Greentech-Unternehmen, das 2012 gegründet wurde und sich auf innovative, nachhaltige Lösungen zur Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen spezialisiert hat. AFYRENs firmeneigene, von der Natur inspirierte Fermentationstechnologie verwertet lokal verfügbare Biomasse aus landwirtschaftlichen, nicht für den Verzehr bestimmten Nebenprodukten, um zu 100 % biobasierte, kohlenstoffarme Carbonsäuren herzustellen. Die nachhaltigen Lösungen des Unternehmens adressieren die Herausforderungen der Dekarbonisierung in einer Vielzahl strategischer Sektoren, darunter Lebensmittel- und Tierfutterindustrie, Aromen und Geruchsstoffe, Life Sciences, Materialwissenschaften, sowie Schmierstoffe und technische Flüssigkeiten. AFYRENs wettbewerbsfähige, sofort einsatzbereite Kreislauftechnologie ermöglicht es Herstellern, nachhaltige Lösungen einzuführen, ohne ihre Produktionsprozesse zu verändern.

Die erste industrielle Anlage des Unternehmens, AFYREN NEOXY, ein Joint Venture mit dem SPI-Fonds von Bpifrance, befindet sich in der Region Grand-Est in Frankreich und bedient hauptsächlich den europäischen Markt. AFYREN verfolgt zudem ein Projekt in Thailand mit einem Weltmarktführer in der Zuckerindustrie und baut auf der Grundlage bereits bestehender Vertriebsvereinbarungen seine Präsenz in Nord- und Südamerika aus.

Ende 2025 beschäftigte AFYREN 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in Lyon, Clermont-Ferrand und Carling Saint-Avold. Das Unternehmen setzt auf kontinuierliche Innovation und investiert 20% seines Jahresbudgets in Forschung und Entwicklung, um sein Angebot an nachhaltigen Lösungen weiter auszubauen.

AFYREN ist seit 2021 an der Euronext Growth® in Paris notiert (ISIN-Code: FR0014005AC9, Tickersymbol: ALAFY).

Weitere Informationen finden Sie unter www.afyren.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Director for ESG, Communications and Public Affairs

Caroline Petigny

caroline.petigny@afyren.com



Investor Relations

Mark Reinhard

invest@afyren.com AFYRENDirector for ESG, Communications and Public AffairsCaroline PetignyInvestor RelationsMark Reinhard



Investor Relations

Théo Martin / Mathilde Bohin

Tel: 01 44 71 94 94

afyren@newcap.eu



Media Relations

Nicolas Mérigeau / Gaëlle Fromaigeat

Tel: 01 44 71 94 98

afyren@newcap.eu NewCapInvestor RelationsThéo Martin / Mathilde BohinTel: 01 44 71 94 94Media RelationsNicolas Mérigeau / Gaëlle FromaigeatTel: 01 44 71 94 98



Investor Relations

Bettina Ellinghorst



Media Relations

Shaun Brown, Dr. Johanna Kobler



Tel: +49 89 210 228 0

afyren@mc-services.eu MC Services AG (international)Investor RelationsBettina EllinghorstMedia RelationsShaun Brown, Dr. Johanna KoblerTel: +49 89 210 228 0

1 Finanzierung im Zusammenhang mit den Bemühungen des Unternehmens um eine nachhaltige Entwicklung

2Federführende Bank und ESG-Koordinator

