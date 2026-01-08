EQS-News: Aufsichtsrat der Nagarro SE ernennt neuen Vorsitzenden, Stellvertreter und setzt Ausschüsse neu zusammen

EQS-News: Nagarro SE / Schlagwort(e): Personalie

Aufsichtsrat der Nagarro SE ernennt neuen Vorsitzenden, Stellvertreter und setzt Ausschüsse neu zusammen



08.01.2026 / 10:17 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





München, den 8. Januar 2026 – Der Aufsichtsrat der Nagarro SE hat Christian Bacherl zum Vorsitzenden und Jack Clemons zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, nachdem Dr. Martin Enderle mit Wirkung zum 31. Dezember 2025 als Vorsitzender und Mitglied des Aufsichtsrats aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist (s. Corporate News vom 19. Dezember 2025). Der Aufsichtsrat hat außerdem das Verfahren zur Suche nach einem Kandidaten oder einer Kandidatin für den frei gewordenen Sitz im Aufsichtsrat eingeleitet.

Der Nominierungs- und Vergütungsausschuss sowie der Strategieausschuss des Aufsichtsrats wurden ebenfalls neu besetzt. Dr. Shalini Sarin ist neue Vorsitzende des Nominierungs- und Vergütungsausschusses, Christian Bacherl ist neuer stellvertretender Vorsitzender und Jack Clemons bleibt weiteres Mitglied. Der Strategieausschuss wird weiterhin von Dr. Hans-Paul Bürkner als Vorsitzendem geleitet mit Jack Clemons als neuem Stellvertreter und Vishal Gaur. Der Prüfungsausschuss bleibt unverändert mit Jack Clemons als Vorsitzendem, Christian Bacherl als Stellvertreter und Vishal Gaur besetzt.

Über Nagarro

Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstützt Kunden dabei, “fluidic“, innovative, digital-first Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten erfolgreich zu sein. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seine “Fluidic Intelligence”-Vision aus. Nagarro beschäftigt rund 17.700 Mitarbeitende und ist in 39 Ländern vertreten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com.

FRA: NA9 (SDAX/TecDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)

Für Anfragen wenden Sie sich bitte an press@nagarro.com.

08.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Nagarro SE Baierbrunner Straße 15 81379 München Deutschland Telefon: 089 / 785 000 282 E-Mail: ir@nagarro.com Internet: www.nagarro.com ISIN: DE000A3H2200 WKN: A3H220 Indizes: TecDAX, SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2256858

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2256858 08.01.2026 CET/CEST