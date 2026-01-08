EQS-News: Bleiben Sie fit, bleiben Sie gesund - die Fitnessbranche ist weltweit auf dem Vormarsch

EQS-News: TaiSPO / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

TaiSPO 2026 Vorregistrierung ist eröffnet

TAIPEI, 8. Januar 2026 /PRNewswire/ -- TaiSPO, Taiwans Sport- und Fitnessausstellung, findet vom 25. bis 28. März im Taipei Nangang Exhibition Center Hall 2 statt. Unter dem Motto "Stay Fit, Stay Well" bringt die Veranstaltung wichtige Akteure aus den Bereichen Sport, Fitness, Tauchen, Technik und Outdoor-Freizeit zusammen. Von führenden Herstellern bis hin zu aufstrebenden Marken zeigt die TaiSPO die Stärke und Innovation Taiwans in der Branche. Einkäufer können sich jetzt online für den kostenlosen Eintritt registrieren lassen.

Nach Angaben von Grand View Research wächst der weltweite Markt für Fitnessgeräte und wird bis 2030 voraussichtlich 17 Milliarden USD übersteigen. Die Fitness Zone spiegelt diesen Trend wider und präsentiert globale und innovative Marken, von Kraftgeräten bis hin zu Laufbändern, die sowohl kommerzielle Fitnessstudios als auch den expandierenden Heimfitnessmarkt bedienen. Mit der zunehmenden Beteiligung an Sportarten wie Badminton und Golf sind diese populär geworden. Ball Sports Zone bietet eine breite Palette professioneller Trainingshilfen. Außerdem konzentrieren sich die modernen Verbraucher zunehmend auf das allgemeine Wohlbefinden und legen Wert auf Leistung, Ernährung und Erholung. TaiSPO präsentiert die Nutrition & Recovery Zone, in der Nahrungsergänzungsmittel und Geräte zur Muskelerholung vorgestellt werden, die einen ganzheitlichen Ansatz für ein gesundes Leben unterstützen.

Da das Tauchen in ganz Asien immer beliebter wird, wird der erweiterte Tauchpavillon auf der TaiSPO eine Reihe von Aktivitäten und Vorträgen anbieten, die von professionellen Tauchern und Multiplikatoren geleitet werden. Experten geben Einblicke in die neueste Ausrüstung und die Auswahl der Ausrüstung. Auf dieser dynamischen Bühne wird technisches Wissen mit Markenpräsentationen kombiniert, um allen Tauchbegeisterten die Schönheit und Spannung der Unterwasserwelt zu präsentieren.

2026 veranstaltete TaiSPO zum ersten Mal die "Motion Vision", die sich auf die Beschleunigung von Start-ups und die sektorübergreifende Zusammenarbeit konzentrierte. Mit der Integration von Sport, Gesundheit und intelligenter Technologie konzentriert sich die Zone auf Innovationen im Bereich der intelligenten Technologie und des Gesundheitsmanagements und zeigt die Zukunft von digitalen Dienstleistungen bis hin zu physischen Produkten. Die Plattform zielt darauf ab, Start-ups internationale Sichtbarkeit zu verschaffen und sinnvolle Kooperationsmöglichkeiten zu fördern, um Motion Vision als einen wichtigen Beschleuniger für die Sport- und Gesundheitsbranche im asiatisch-pazifischen Raum zu positionieren.

Im Jahr 2026 wird das Forum weiter ausgebaut und sich auf globale Fitnesstrends und Geschäftsstrategien im Sport konzentrieren. Branchenführende Referenten aus dem Ausland geben Einblicke in Wandel und Innovation und helfen Fachleuten, die künftige Richtung der Sport- und Fitnessbranche sowohl aus praktischer als auch aus Trendperspektive zu erfassen.

Die Vorregistrierung für TaiSPO 2026 ist jetzt möglich. Melden Sie sich noch heute an, um die neuesten Informationen über Foren und wichtige Highlights zu erhalten. Da die Messe zeitgleich mit der Taipei International Cycle Show (Taipei Cycle) stattfindet, erhalten Sie mit einer einzigen Anmeldung Zugang zu beiden Messen. Offizielle Website: https://www.taispo.com.tw.

