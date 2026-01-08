EQS-News: Circus erweitert Aktienhandel auf US-Markt über ADR-Struktur

EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Circus erweitert Aktienhandel auf US-Markt über ADR-Struktur

München, 8. Januar 2026 – Circus SE (ISIN: DE000A2YN355 / XETRA: CA1), ein globales KI-Robotik-Unternehmen, hat in den USA ein gesponsertes Level-I-American-Depositary-Receipt-(ADR)-Programm aufgelegt.

Über diese ADR-Struktur können Circus-Aktien ab sofort von US-Investoren gehandelt, lokal abgewickelt und in US-Brokerage-Konten gehalten werden, während die Hauptnotierung weiterhin an der deutschen Börse XETRA besteht.

„Das gesponserte ADR-Programm unterstützt unser Ziel, unsere internationale Investorenbasis auszubauen und gleichzeitig eine disziplinierte und kosteneffiziente Kapitalmarktstruktur beizubehalten“, sagte Nikolas Bullwinkel, Gründer und CEO von Circus. „US-Investoren zeigen ein stark wachsendes Interesse an unserer Aktie, und dieses Programm bietet einen direkten Zugang.“

Die Circus ADRs werden von der Bank of New York Mellon (BNY) ausgegeben und repräsentieren jeweils eine Aktie von Circus pro ADR. BNY ist eine der ältesten und weltweit führenden Finanzinstitutionen mit verwahrten Vermögenswerten von über 50 Billionen US-Dollar.

Der Handel der ADRs erfolgt am US-amerikanischen außerbörslichen Markt (OTC) unter dem Tickersymbol CCUSY; Notierung und Abwicklung erfolgen in US-Dollar.



Überblick über das ADR-Programm:

Kategorie

Details



Programmart: Gesponsertes Level-I-ADR-Programm



Handelsplatz: US-amerikanischer außerbörslicher Markt (OTC)



Geplantes Wirksamkeitsdatum: 6. Januar 2026 (US-Ostküstenzeit)



ADR-zu-Stammaktien-Verhältnis: 1 ADR = 1 Aktie



CUSIP Nummer: 17282L106



ISIN: DE000A2YN355



Tickersymbol: CCUSY



Depotbank: BNY



Verwahrstelle in Deutschland: The Bank of New York Mellon Corporation SA/NV

Über Circus SE

Circus SE (XETRA: CA1) ist ein weltweit tätiges Unternehmen für KI und Robotik, das autonome Systeme für die Nahrungsmittelversorgung in zivilen und Verteidigungs- Anwendungen entwickelt. Der patentierte CA-1 Roboter ist der weltweit erste vollautonome Roboter für die Lebensmittelproduktion und befindet sich bereits in Serienfertigung. Angetrieben von proprietärer embodied AI liefert Circus Versorgung mit industrieller Zuverlässigkeit und minimalem Personaleinsatz. Mit Hauptsitz in München baut das Unternehmen eine globale Infrastruktur für autonome Nahrungsmittelversorgung – mit der Mission, die Menschheit zu versorgen.



Kontakt

Circus SE

St.-Martin-Straße 112

81669 München

press@circus-group.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Circus SE St. Martin-Straße 112 81669 München Deutschland E-Mail: ir@circus-group.com Internet: https://www.circus-group.com/for-investors ISIN: DE000A2YN355 WKN: A2YN35 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Tradegate Exchange

