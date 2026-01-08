EQS-News: Elmos Semiconductor SE erhält B Score und erreicht damit Management Level beim Nachhaltigkeitsrating von CDP

EQS-News: Elmos Semiconductor SE / Schlagwort(e): ESG/Nachhaltigkeit

Elmos Semiconductor SE erhält B Score und erreicht damit Management Level beim Nachhaltigkeitsrating von CDP

Leverkusen, 8. Januar 2026: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) hat bei CDP, der weltweit größten Datenbank für Umweltinformationen, in der Kategorie Climate Change erstmalig einen B Score erhalten und ist damit vom Awareness Level ins Management Level aufgestiegen. Zusätzlich berichtet Elmos in der Kategorie Water Security, in welcher ebenfalls ein B Score und damit das Management Level erreicht werden konnten. Mit dem Management Level zeichnet CDP Unternehmen aus, die ganzheitliche Maßnahmen im Umweltbereich implementieren.

„Im vergangenen Jahr konnten wir uns in zahlreichen ESG- und Nachhaltigkeitsratings verbessern. Wir freuen uns sehr über diese weitere Honorierung unserer Nachhaltigkeitsbemühungen“, so Dr. Arne Schneider, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor SE.

CDP hat als globale gemeinnützige Organisation ein weltweites System zur Offenlegung von Umweltinformationen u.a. für Unternehmen und Städte etabliert. Im Rahmen der Offenlegung von Nachhaltigkeitsaktivitäten bei CDP können Unternehmen ihre Umweltrisiken, -chancen und -auswirkungen messen und verstehen. Elmos berichtet bereits seit dem Jahr 2022 bei CDP und konnte seitdem den Score kontinuierlich verbessern.

Weitere Informationen zu Nachhaltigkeit bei Elmos finden sich auf unserer Nachhaltigkeitswebseite unter folgendem Link: www.elmos.com/ueber-elmos/unternehmen/nachhaltigkeit

Kontakt

Elmos Semiconductor SE

Ralf Hoppe, CIR (Corporate Investor Relations, Communications & ESG)

Mobil: +49 151 5383 7905

Email: invest@elmos.com

Über Elmos

Elmos entwickelt seit über 40 Jahren intelligente Mikrochip-Lösungen, vornehmlich für die Automobilindustrie. Als Fabless-Unternehmen und Spezialist für Analog Mixed Signal ICs macht Elmos die Mobilität der Zukunft sicherer, komfortabler und effizienter. Die innovativen Produkte von Elmos ermöglichen zuverlässige Fahrerassistenzsysteme, intelligente Sensoren, effiziente Motoren und neuartige LED-Beleuchtungskonzepte in modernen Fahrzeugen. Als Marktführer in zukunftsweisenden Applikationen treibt Elmos globale Megatrends wie autonomes Fahren, Elektromobilität und software-definierte Fahrzeuge voran.

Hinweis

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu.

