EQS-News: Exasol AG: Dr. Philipp Oberndorfer zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats bestellt

Exasol AG: Dr. Philipp Oberndorfer zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats bestellt

Nürnberg, 8. Januar 2026: Auf Entscheidung des Aufsichtsrats der Exasol AG (ISIN DE000A0LR9G9) wurde Herr Dr. Philipp Oberndorfer mit Beschluss des Amtsgerichts Nürnberg vom 30. Dezember 2025 zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft bestellt. Mit der gerichtlichen Bestellung wird der Aufsichtsrat der Exasol AG fachlich und personell weiter verstärkt.

Dr. Philipp Oberndorfer wurde nach eingehender Prüfung seiner persönlichen und fachlichen Eignung ausgewählt. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der rechtlichen Beratung von Unternehmen und bringt umfassende Expertise, insbesondere in den Bereichen Gesellschaftsrecht/M&A, Bank- und Finanzmarktrecht sowie Corporate Governance und Aufsichtsratsthemen, mit. Dr. Philipp Oberndorfer ist seit 2012 als Rechtsanwalt in Wels tätig und seit 2022 Partner der Kanzlei Stossier Oberndorfer & Partner Rechtsanwälte GmbH & Co. KG. Seine juristische Expertise verbindet er mit fundierter finanzieller und steuerlicher Kompetenz.

Die Bestellung erfolgt im Zusammenhang mit der Niederlegung des Aufsichtsratsmandats durch Herrn Karl Hopfner, der sein Amt aus persönlichen Gründen bereits im August 2025 niedergelegt hatte.

Dr. Philipp Oberndorfer sagt: „Ich bedanke mich für das Vertrauen in meine Person. Exasol verbindet Hochleistungstechnologie mit dem Anspruch an Sicherheit, Compliance und digitale Souveränität – Themen, die ich aus meiner Beratungspraxis seit vielen Jahren begleite. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Vorstand und Aufsichtsrat und darauf, Exasol bei Governance-Fragen sowie bei strategischen und kapitalmarktnahen Themen verlässlich zu unterstützen.“

Der Aufsichtsrat beabsichtigt, Herrn Dr. Oberndorfer in der kommenden ordentlichen Hauptversammlung der Exasol AG den Aktionären zur Wahl für eine Amtsperiode von fünf Jahren vorzuschlagen.

Der Aufsichtsrat der Exasol AG setzt sich zusammen aus Volker Smid (Vorsitzender), Petra Neureither (stellvertretende Vorsitzende), Linda Mihalic, Dr. Philipp Oberndorfer, Torsten Wegener sowie Dr. Roland Wöss.

Über Exasol AG

Die Exasol AG (ETR: EXL) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Datenbanktechnologie mit Sitz in Deutschland, spezialisiert auf On-Premises- und hybride IT-Umgebungen. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen für Kunden aus stark regulierten Branchen sowie dem öffentlichen Sektor, die digitale Souveränität und die Einhaltung der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) gewährleisten.

Exasol ist die weltweit leistungsstärkste Analytics Engine, die speziell für die Bewältigung komplexer Daten-Workloads entwickelt wurde und ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Exasol wird von Unternehmen auf der ganzen Welt in unterschiedlichsten Branchen für seine herausragende Leistung und Zuverlässigkeit geschätzt. Dank In-Memory-Computing, Massively Parallel Processing (MPP), selbstoptimierender Technologie und fortschrittlicher AI-Funktionen macht Exasol komplexe Analysen einfach.

Unternehmen können so den maximalen Nutzen aus ihren Daten ziehen und gleichzeitig die Betriebskosten minimieren. Ob als eigenständiges Data Warehouse, Analytics Accelerator oder Enabler für AI/ML-Modelle – Exasol ermöglicht leistungsstarke und zuverlässige Analysen in On-Premises- und hybriden Umgebungen.

Für weitere Informationen darüber, wie Exasol Ihre Datenanalysefähigkeiten transformieren kann, besuchen Sie www.exasol.com.

IR und Presse Kontakt

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel.: +49 89 125 09 0333

E-Mail: ir@exasol.com

