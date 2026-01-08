EQS-News: Hisense präsentiert 116UXS und XR10, die auf der CES 2026 eine neue Ära der RGB-MiniLED einläuten

EQS-News: Hisense / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

LAS VEGAS, 8. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, eine führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, präsentierte auf der CES 2026 den 116UXS RGB MiniLED-Fernseher und den Laserprojektor XR10. Damit stellte das Unternehmen Display-Innovationen in den Mittelpunkt seiner globalen Präsentation und hob seine neuesten Durchbrüche in der menschenzentrierten Display-Technologie hervor.

Als Urheber von RGB MiniLED präsentiert Hisense RGB MiniLED evo – eine Weiterentwicklung auf Systemebene, die über herkömmliche parametergesteuerte Upgrades hinausgeht und eine grundlegende Innovation in der Hintergrundbeleuchtungsarchitektur darstellt. RGB MiniLED evo baut auf der traditionellen roten, grünen und blauen Hintergrundbeleuchtungsstruktur auf und ist das erste Produkt der Branche, das eine vierte LED in Himmelblau-Cyan in das MiniLED-Hintergrundbeleuchtungssystem integriert und damit einen der am häufigsten fehlenden Bereiche des natürlichen Lichtspektrums ergänzt.

Mit der fortschrittlichen 134-Bit-Farbsteuerung und einer Farbabdeckung von mehr als 110 % von BT.2020 ermöglicht der RGB MiniLED evo eine originalgetreue Wiedergabe von Himmel, Wasser und Cyan-Grüntönen und liefert durch die verbesserte Farbkalibrierung auf Systemebene eine professionelle Farbgenauigkeit mit ΔE<1,0. Darüber hinaus reduziert das optimierte Lichtquellendesign schädliches blaues Licht um bis zu 80 % und ermöglicht so ein komfortableres und natürlicheres Film- und Fernseherlebnis auf ultragroßen Bildschirmen.

Der 116UXS ist das erste Produkt mit RGB MiniLED evo und stellt einen entscheidenden Schritt in Richtung strukturorientierter Display-Innovation dar, bei der Farbtreue, Sehkomfort und ein realistisches Seherlebnis im Mittelpunkt des Designs von Großbildfernsehern der nächsten Generation stehen. Hier trifft höchste Leistung auf dauerhaften Komfort.

UR8 und UR9 sind die Kernmodelle der RGB-MiniLED-Fernseher von Hisense, die entwickelt wurden, um mehr Verbrauchern echte RGB-MiniLED-Leistung zu einem gängigen Preis und in einer breiten Auswahl an Größen anzubieten. Hisense baut auf dieser technologischen Führungsposition auf und verpflichtet sich, nicht nur die Kategorie anzuführen, sondern sie auch zu erweitern. UR8 und UR9 bieten führende Bildqualität – echte RGB-MiniLED-Technologie und KI-gestützte Farb- und Szenenoptimierung. Gleichzeitig sind sie in Größen von 55 bis 100 Zoll erhältlich und damit die beste RGB-MiniLED-Wahl für die meisten Haushalte.

Für Heimkinos mit besonders großen Bildschirmen baut Hisense seine Führungsposition durch die TriChroma-Lasertechnologie weiter aus. Der XR10 feiert sein weltweites Debüt auf der CES 2026 und bietet kinoreife Bilder mit hoher Helligkeit, satten Farben und stabiler Langzeitleistung. Er stellt eine beeindruckende Heimkino-Lösung für Projektionen bis zu einer Größe von 300 Zoll dar.

Gemeinsam definieren RGB MiniLED für ultragroße Fernseher und TriChroma Laser für Heimkino-Projektionen die Strategie von Hisense im Bereich Großbildschirme und richten sich sowohl an anspruchsvolle Zuschauer im Wohnzimmer als auch an Fans immersiver Kinoerlebnisse. Mit dem Debüt des 116UXS und des XR10 wird das Thema der CES 2026 „Innovating a Brighter Life" durch Display-Innovationen zum Leben erweckt, die sich im täglichen Gebrauch natürlicher, komfortabler und relevanter anfühlen.

Informationen zu Hisense

Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten sowie intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 1 im Segment der Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 100 Zoll und mehr (2023–3. Quartal 2025). Als Ursprung der RGB-MiniLED ist Hisense weiterhin führend bei der nächsten Generation von RGB-MiniLED-Innovationen. Als offizieller Sponsor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026TM engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um das weltweite Publikum anzusprechen.

