EQS-News: MTU Aero Engines AG gibt den Referenzaktienkurs, den Wandlungspreis ihrer neuen Wandelschuldverschreibungen sowie die Ergebnisse des Rückkaufs der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit ...

MTU Aero Engines AG gibt den Referenzaktienkurs, den Wandlungspreis ihrer neuen Wandelschuldverschreibungen sowie die Ergebnisse des Rückkaufs der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2027 (ISIN DE000A2YPE76) bekannt

München, 8. Januar 2026. Im Zusammenhang mit der erfolgreichen Platzierung der neuen nicht nachrangingen, nicht besicherten Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Juli 2033 und einem Gesamtnennbetrag von EUR 600 Millionen (die „Neuen Wandelschuldverschreibungen“), die in neue und/oder bestehende, nennwertlose, auf den Inhaber lautende Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien“) wandelbar sind, gibt die MTU Aero Engines AG („MTU“ oder die „Gesellschaft“) folgendes bekannt:

Der Referenzaktienkurs der Neuen Wandelschuldverschreibungen beträgt EUR 392,0604 (entspricht dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Stammaktien auf XETRA am 8. Januar 2026)

Der sich daraus ergebende anfängliche Wandlungspreis für die Neuen Wandelschuldverschreibungen beträgt EUR 578,2891 (einschließlich der Wandlungsprämie von 47,5%)

Im Zusammenhang mit der am 8. Januar 2026 angekündigten Verkaufsaufforderung der ausstehenden vorrangigen, unbesicherten Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2027, ISIN DE000A2YPE76 (die „Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen“) (die „Verkaufsaufforderung“), hat das Unternehmen erfolgreich Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 464,4 Millionen zurückgekauft (entspricht 92,88% des ausstehenden Nennbetrags).

Der endgültige Kaufpreis pro EUR 100.000 Nennbetrag der Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen wurde auf 117,83404% des Nennbetrags je im Rahmen der Verkaufsaufforderung angedienter Ausstehender Wandelschuldverschreibung festgesetzt (entspricht EUR 117.834,04 pro EUR 100.000,00 Nennbetrag der Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen). Das Unternehmen wird die aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen auf die im Rahmen der Verkaufsaufforderung zum Kauf angenommenen Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen für den Zeitraum ab einschließlich des unmittelbar vorhergehenden Zinszahlungstags der Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen bis ausschließlich zum Abwicklungstag der Verkaufsaufforderung zahlen, was einem Betrag von EUR 41,64 pro Ausstehender Wandelschuldverschreibung entspricht.

Da nach dem Rückkauf voraussichtlich weniger als 20% des ursprünglich ausgegebenen Gesamtnennbetrags der Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen ausstehen, kann das Unternehmen gemäß den Bedingungen der Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen die verbleibenden Schuldverschreibungen insgesamt, jedoch nicht teilweise, zu ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzahlen.

Die Abwicklung der Verkaufsaufforderung wird voraussichtlich am 16. Januar 2026 erfolgen.

BNP PARIBAS, Deutsche Bank und HSBC agierten als Joint Dealer Managers bei der Verkaufsaufforderung.

Die MTU Aero Engines AG ist ein weltweit anerkannter Experte für zivile und militärische Luftfahrtantriebe. Die Hightech-Kompetenz der MTU reicht von der Entwicklung und Fertigung hochwertiger Triebwerkskomponenten über die Endmontage kompletter Triebwerke bis zur Instandhaltung von Luftfahrtantrieben und stationären Gasturbinen. Damit erzielte das DAX-Unternehmen im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz in Höhe von 7,5 Milliarden Euro. In jedem dritten Verkehrsflugzeug weltweit sorgt MTU-Technologie zuverlässig für Schub. Jedes Jahr hält die MTU rund 1.500 Triebwerke und Industriegasturbinen instand. An 19 Standorten auf fünf Kontinenten leisten mehr als 13.000 Mitarbeiter:innen aus über 80 Nationen einen Beitrag zu einer sicheren weltweiten Mobilität. Gemeinsam mit anderen europäischen Triebwerksherstellern sichert und unterstützt die MTU seit Jahrzehnten die Einsatzbereitschaft von Luftstreitkräften. Um vom anhaltenden Wachstum der Luftfahrtbranche in den kommenden Jahren zu profitieren, investiert das Unternehmen in Deutschland und weltweit in seine Kompetenzen, seine industriellen Kapazitäten sowie in zivile und militärische Antriebskonzepte der Zukunft. Mit der Leidenschaft und Innovationskraft ihrer Mitarbeiter:innen prägt die MTU die moderne Luftfahrt – heute, morgen und in den kommenden Jahrzehnten.

www.mtu.de | MTU Aero Engines | mtu_aero_engines | MTU Aero Engines

Markus Wölfle | Leiter Unternehmenskommunikation | +49 (0) 151-174-150 84 | markus.woelfle@mtu.de

Eva Simon | Pressesprecherin Finanzen | +49 (0) 176-1008 4162 | eva.simon@mtu.de

