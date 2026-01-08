EQS-News: Mutares unterzeichnet wegweisende Vereinbarung zum Erwerb des Geschäftsbereichs Engineering Thermoplastics in Amerika und Europa von SABIC

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

Mutares unterzeichnet wegweisende Vereinbarung zum Erwerb des Geschäftsbereichs Engineering Thermoplastics in Amerika und Europa von SABIC

Regionsübergreifender Marktführer im Bereich differenzierter technischer Kunststoffe

Größte Transaktion in der Geschichte von Mutares gemessen am Umsatz

Etablierung eines neuen strategischen Segments: „Chemicals & Materials“

Umsatz von ca. USD 2,5 Mrd.

Closing im zweiten Halbjahr 2026 erwartet

München/Chicago, 8. Januar 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine wegweisende Vereinbarung zur Übernahme des regionalen Geschäftsbereichs Engineering Thermoplastics in Amerika und Europa („ETP-Geschäft“) von SABIC zu einem Unternehmenswert von USD 450 Mio. unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Genehmigungen für das zweite Halbjahr 2026 erwartet.

Die geplante Übernahme ist die größte Transaktion in der Geschichte von Mutares und markiert die Gründung eines neuen strategischen Segments, „Chemicals & Materials“. Nach Abschluss der Transaktion wird das neue Segment Chemicals & Materials das ETP-Geschäft als Kernplattform umfassen und auch Venator Ultramarine Blue Pigments einbeziehen, wodurch die Positionierung von Mutares im Bereich Spezialchemikalien und fortschrittliche Materialien weiter gestärkt wird.

Mit einer Harzproduktionskapazität von ca. 1.085 kt und einer Compoundierungskapazität von ca. 780 kt betreibt das ETP-Geschäft eine breite internationale Plattform mit rund 2.900 Vollzeitmitarbeitenden und acht Produktionsstätten in Amerika und Europa. Die Produktpalette umfasst Polycarbonate (PC), Polybutylenterephthalat (PBT) und Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)-Harze und Compoundierungslinien, unterstützt durch weltweit anerkannte Marken wie LEXAN™, CYCOLOY™, VALOX™ und CYCLOLAC™. Das Geschäft erzielt einen Umsatz von ca. USD 2,5 Mrd.

Das ETP-Geschäft ist der weltweit zweitgrößte Hersteller von PC, der führende ABS-Hersteller in den Vereinigten Staaten und der einzige Hersteller von PBT in den Vereinigten Staaten – was seine starke Wettbewerbsposition in den wichtigsten Kategorien der technischen Thermoplaste unterstreicht. Darüber hinaus bedient es einen diversifizierten Kundenstamm in den Bereichen Automobil (39 %), Bauwesen (20 %), Konsumgüter (17 %), Elektrotechnik und Elektronik (10 %) sowie Gesundheitswesen (3 %) und ist zusätzlich in den Bereichen Wasserbehälter und andere industrielle Anwendungen tätig. Geografisch ist das Geschäft mit 66 % des Umsatzes in Amerika und 34 % in Europa gut ausbalanciert.

Diese transformative Akquisition ermöglicht es Mutares, die vorgelagerte integrierte Plattform, die breiten technischen Fähigkeiten und die starke Innovationspipeline des ETP-Geschäfts zu nutzen, um das Wachstum, die operative Exzellenz und die Wertschöpfung im neu gegründeten Segment Chemicals & Materials zu beschleunigen.

Abdulrahman Al-Fageeh, Chief Executive Officer von SABIC, sagt: „Diese Transaktion ist eine Fortsetzung unseres Portfolio-Optimierungsprogramms, das wir 2022 gestartet haben, um langfristiges, nachhaltiges Wachstum zu erzielen und die Wertschöpfung zu maximieren. Als Ergebnis eines Wettbewerbsverfahrens wurde Mutares ausgewählt, um das Erbe fortzuführen, das wir durch unser ETP-Geschäft in Amerika und Europa aufgebaut haben. Wir sind zuversichtlich, dass diese Transaktion eine erfolgreiche Zukunft für das Unternehmen sichern kann.“

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert weiter: „Die Übernahme des ETP-Geschäfts von SABIC ist ein Meilenstein in der Unternehmensentwicklung von Mutares. Es handelt sich nicht nur um die größte Transaktion in unserer Geschichte, sondern auch um den Startschuss für unser neues Segment Chemicals & Materials. Die Präsenz des ETP-Geschäfts in Amerika und Europa, seine Premium-Marken und seine technologische Tiefe bieten eine hervorragende Grundlage für den Aufbau einer führenden Plattform für fortschrittliche Werkstoffe und Spezialchemikalien.“

