EQS-News: PNE verkauft Windpark-Paket mit einer Gesamtleistung von 91 MW an Qualitas Energy

Corporate News

PNE verkauft Windpark-Paket mit einer Gesamtleistung von 91 MW an Qualitas Energy

Verkauf Ende 2025 abgeschlossen

Sechs Projekte in unterschiedlichen Entwicklungsphasen

Cuxhaven, 8. Januar 2026 – Kurz vor Jahresende haben die PNE AG und die Qualitas Energy Deutschland GmbH erneut einen Verkauf abgeschlossen. Das Paket umfasst sechs Windparks in unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Sie verfügen über eine Gesamtleistung von rund 91 Megawatt (MW).

„Wir freuen uns, dieses Windpark-Paket an Qualitas Energy zu übergeben. Wir setzen damit eine erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Die unterschiedlichen Entwicklungsphasen der Windparks verdeutlichen zudem die Flexibilität und Agilität aller Beteiligten“, sagt Roland Stanze, COO der PNE AG. „Bei der Auswahl von Investoren achten wir immer darauf, dass diese nicht nur unsere hohen Qualitätsansprüche teilen, sondern auch unsere Vision einer transparenten Kommunikation auf Augenhöhe sowohl mit Eigentümern und Bürgern als auch Behörden. Denn nur so ist es möglich, die für das Gelingen der Energiewende so wichtige lokale Akzeptanz zu schaffen. Daher freuen wir uns über die erneute Zusammenarbeit mit der Qualitas Energy, die diese Werte teilt.“

Johannes Overbeck, CEO der Qualitas Energy Deutschland GmbH, ergänzt: „Mit dem Erwerb dieses Portfolios setzt die Qualitas Energy Gruppe ihre Wachstumsstrategie konsequent fort. Die Kombination aus Projekten sämtlicher Entwicklungsstufen unterstreicht unsere Stärke, sowohl kurzfristig neue Kapazitäten ans Netz zu bringen als auch langfristig die Energiewende aktiv mitzugestalten. Wir danken der PNE AG für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.“

Drei Windparks aus dem Paket werden schlüsselfertig übergeben. Dabei handelt es sich um den Windpark „Helenenberg“ mit einer Leistung von 6 MW in Rheinland-Pfalz, den Windpark „Welsche Lied“ mit einer Gesamtleistung von 27,8 MW in Hessen und den Windpark „Zinndorf“ mit einer Leistung von 6,8 MW in Brandenburg. Alle drei Projekte befinden sich bereits im Bau.

Der zweite Teil des Pakets besteht aus dem Verkauf von Projektrechten für die drei hessischen Windparks „Großer Mittelberg“ (4,2 MW), „Herzhausen“ (33 MW) und „Odensachsen“ (13,2 MW).

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien. Für Lösungen zur Veredelung von Strom über Power-to-X-Technologien ist die PNE-Gruppe ein gefragter Partner der Industrie

Über Qualitas Energy

Qualitas Energy ist eine globale Investment- und Managementplattform mit Schwerpunkt auf Finanzierung und Entwicklung Erneuerbarer Energien, Energiewende-Projekte und nachhaltiger Infrastruktur. Seit 2006 hat das Team von Qualitas Energy weltweit über 14 Mrd. Euro bereitgestellt. Diese Investitionen wurden über sechs Fonds getätigt: Fotowatio / FRV, Vela Energy, Qualitas Energy III, Qualitas Energy IV, Qualitas Energy V und Qualitas Energy Credit Fund I. Das derzeitige Portfolio der Qualitas Energy umfasst 11 GW im Bereich Erneuerbare Energien, diese sowohl in Betrieb als auch in der Entwicklungsphase – darunter Solar-PV, konzentrierte Solarthermie (CSP), Windenergie, Energiespeicher, Wasserkraft und erneuerbares Erdgas – in Spanien, Deutschland, Großbritannien, Italien, Polen, Chile und den Vereinigten Staaten. In den vergangenen fünf Jahren hat Qualitas Energy genug Energie erzeugt, um 1,2 Mio. Haushalte zu versorgen, und dabei erfolgreich die Emission von 1 Mio. t CO2-Äquivalent vermieden. Das Qualitas Energy Team besteht aus ca. 560 Mitarbeitenden in fünfzehn Büros in Madrid, Berlin, London, Mailand, Hamburg, Wiesbaden, Trier, Köln, Stuttgart, Warschau, Breslau, Santiago, Durham, Bristol und Edinburgh.

Kontakt:

PNE AG

Head of Corporate Communications

Alexander Lennemann

Tel: +49 47 21 7 18 – 453

E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com

PNE AG

Head of Investor Relations

Christopher Rodler

Tel: +49 40 879 33 – 114

E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com

