EQS-News: PUMA ernennt Nadia Kokni zur Vice President Global Brand Marketing

08.01.2026 / 15:13 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG

PUMA ernennt Nadia Kokni zur Vice President Global Brand Marketing

Herzogenaurach, 8. Januar 2025 – Das Sportunternehmen PUMA hat Nadia Kokni mit Wirkung zum 1. Januar 2026 zur Vice President Global Brand Marketing ernannt. Sie wird in dieser Rolle direkt an Chief Brand Officerin Maria Valdes berichten.

In ihrer neuen Funktion als globale Marketingleiterin von PUMA wird Nadia die weltweite Brand-Marketing-Strategie, die kreative Ausrichtung des Brand-Marketings sowie das integrierte Marketing und die Kommunikation leiten. Ihre Ernennung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem PUMA seine globalen Markenambitionen vorantreibt und das Storytelling rund um seine Produkt-Ikonen und Innovationen schärft.

Nadia bringt umfassende internationale Erfahrung in der Gestaltung und Transformation führender globaler Marken in den Bereichen Sport, Mode und Lifestyle mit. Sie hatte leitende Positionen bei JD Sports, H&M, adidas, Tommy Hilfiger und zuletzt bei Hugo Boss inne, wo sie als Senior Vice President of Global Marketing & Communications tätig war. In dieser Rolle hat sie eine groß angelegte Markentransformation und die digitale Beschleunigung vorangetrieben.

„Nadia ist eine Marketing-Expertin von Weltklasse, die gezeigt hat, dass sie moderne globale Marken durch strategische Klarheit, kreative Exzellenz und kulturelle Relevanz aufbauen kann“, sagte Maria Valdes, Chief Brand Officerin bei PUMA. „Ihre Ernennung kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt für PUMA, da wir die Produktentwicklung und das Storytelling noch enger miteinander verbinden. Mit Ihren Führungsqualitäten wird Nadia uns dabei helfen, weltweit klarere Produktgeschichten zu erzählen, eine stärkere Markenbegehrlichkeit zu erzeugen und tiefere Beziehungen zu unseren Konsument*innen aufzubauen.“

Nadias Ernennung folgt auf die Entscheidung von PUMA, die Bereiche Brand-Marketing, Produkt, Creative Direction, Innovation und Go-to-Market in einer einzigen globalen Organisation unter der Leitung der Chief Brand Officerin Maria Valdes zusammenzufassen.

„Ich freue mich sehr, in einer für die Marke so spannenden Zeit zu PUMA zu kommen. Das Unternehmen hat eine beeindruckende Tradition und eine klare Chance, an der Schnittstelle zwischen Sport, Kultur und Performance eine Vorreiterrolle einzunehmen. Ich freue mich darauf, mit Maria und den Teams auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um mutige, aussagekräftige Geschichten zu erzählen, die unsere Konsument*innen inspirieren und die nächste Wachstumsphase von PUMA beschleunigen“, sagte Nadia.

Nadia ersetzt Richard Teyssier, der sich entschieden hat, PUMA zu verlassen, um neue Herausforderungen außerhalb des Unternehmens anzunehmen.

Medienkontakt: Robert-Jan Bartunek – PUMA Corporate Communications – robert.bartunek@puma.com

PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit mehr als 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur voran, indem es die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler*innen der Welt kreiert. Zu unseren Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit renommierten Designer*innen und Marken, um sportliche Akzente in der Modewelt zu setzen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 20.000 Mitarbeiter*innen. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland.

