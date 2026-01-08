EQS-News: The Platform Group stellt Aktienbestand auf Namensaktien um

EQS-News: The Platform Group SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

The Platform Group stellt Aktienbestand auf Namensaktien um

- Neue ISIN DE000A40ZW88, WKN A40ZW8

- Direktere und effizientere Kommunikation mit Aktionärinnen und Aktionären

- Erster Handelstag als Namensaktie Donnerstag, 8. Januar 2026

- Umstellung erfolgt automatisch, kein Handlungsbedarf für Aktionäre

Düsseldorf, 08. Januar 2026. Die The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN DE000A40ZW88, WKN A40ZW8, „TPG“), ein europaweit tätiges Softwareunternehmen, stellt ihren Aktienbestand von Inhaberaktien auf Namensaktien um. Die Umstellung wurde bereits in der Mitteilung vom 15. Dezember 2025 im Zusammenhang mit dem Rechtsformwechsel angekündigt.

Mit der Umstellung führt die Gesellschaft ein elektronisches Aktienregister ein. Die Maßnahme stärkt die Transparenz der Aktionärsstruktur, modernisiert die Kapitalmarktprozesse und unterstützt einen direkten und effizienten Aktionärsdialog. Die Umstellung erfolgt im Verhältnis 1:1 und wird automatisch über die Depotbanken umgesetzt. Für Aktionärinnen und Aktionäre besteht kein Handlungsbedarf.

Ab Donnerstag, 8. Januar 2026, werden die Aktien der Gesellschaft als Namensaktien an der Börse gehandelt. Der letzte Handelstag der bisherigen Inhaberaktien war Mittwoch, 7. Januar 2026. Die technische Einbuchung in den Depots erfolgt am Montag, 12. Januar 2026.

Mit der Umstellung gelten ab dem 8. Januar 2026 die neue ISIN DE000A40ZW88 und die neue WKN A40ZW8.

Mit der Einführung von Namensaktien schafft die The Platform Group eine stabile, moderne und zukunftsorientierte Grundlage für eine transparente Kapitalmarktkommunikation und eine langfristig ausgerichtete Aktionärsstruktur.

The Platform Group SE & Co. KGaA:

The Platform Group SE & Co. KGaA ist ein europaweit tätiges Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 26 Branchen aktiv ist. Zum Partnernetzwerk der Gruppe zählen mehr als 16.000 Partner, die über die Plattformlösungen sowohl B2B- als auch B2C-Kunden adressieren. Zu den Branchen gehören unter anderem das Luxury-Portfolio, Optics & Hearing, Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik sowie Elektronik. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von 525 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 33 Mio. Euro realisiert.

Kontakt:

Investor Relations

Nathalie Richert, Head of Investor Relations

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com

