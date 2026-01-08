Erzeugerpreise im Euroraum steigen im November um 0,5 Prozent

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

08. Jan (Reuters) - Die Erzeugerpreise in der Industrie im Euroraum sind im November stärker gestiegen als erwartet.

Gegenüber dem ⁠Vormonat legten sie ‍um 0,5 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag mitteilte. Es war der ‌stärkste Anstieg seit Juni 2025. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten ‍lediglich einen Zuwachs von 0,2 Prozent erwartet, nach einem Plus von 0,1 Prozent im Oktober. Die Energiepreise in der Industrie stiegen im November zum Vormonat um 1,8 Prozent und damit weit ‍stärker als im Oktober mit damals ⁠0,1 Prozent. Die Herstellerpreise für Investitionsgüter wie Maschinen und Anlagen legten im November zum Vormonat um 0,1 ‍Prozent zu. Bei Vorleistungsgütern ergab sich ein Plus von 0,3 Prozent.

Zum Vorjahresmonat gingen ⁠die Preise der Hersteller im November um 1,7 Prozent zurück. Ökonomen hatten hier mit einem Rückgang um 1,9 Prozent gerechnet, nachdem im Oktober ‍ein Minus von ‌0,5 Prozent zu verzeichnen war. Die Preise gelten ab Werk, also bevor die Produkte weiterverarbeitet werden oder in den Handel gelangen. Erzeugerpreise gelten als frühe Signalgeber für den Verlauf der Verbraucherpreise. Die Inflation in der Euro-Zone lag im Dezember mit 2,0 Prozent exakt auf dem Zielwert der Europäischen Zentralbank von ⁠2,0 Prozent.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unse Redaktion unter ‍berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)
$
Dollarkurs

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 07.01.2025
Dax bewegt sich nach nächstem Rekordhoch kaum - Adidas mit dickem Minus06. Jan. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Tagesrückblick 08.01.2026
Dax gibt Gewinne nach neuer Bestmarke ab - Rüstungstitel starkheute, 17:50 Uhr · onvista
Dax gibt Gewinne nach neuer Bestmarke ab - Rüstungstitel stark
Vorbörse 06.01.2026
Dax rückt an die 25.000-Punkte-Marke heran06. Jan. · onvista
Dax rückt an die 25.000-Punkte-Marke heran
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Änderungen im Chartzeit Investment-Depotheute, 18:25 Uhr · onvista
Der Jahresausblick 2026
Aktien, Gold, Bitcoin: Das sind meine Kursziele für das neue Börsenjahrgestern, 19:09 Uhr · onvista
Alle Premium-News