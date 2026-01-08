Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 08.01.2026

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 08. Januar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Artikel teilen:
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
01 QuantumBericht Geschäftsjahr 2025
ABOUT YOUBericht 3. Quartal 2026
Aehr Test SystemsBericht 2. Quartal 2026
Avalon Advanced MaterialsBericht 1. Quartal 2026
Commercial MetalsBericht 1. Quartal 2026
Fast RetailingBericht 1. Quartal 2026
NeogenBericht 2. Quartal 2026
PIONEER AI FOUNDRYBericht 2. Quartal 2026
RPM InternationalBericht 2. Quartal 2026
Seven & IBericht 3. Quartal 2025
Seven & IBericht 3. Quartal 2026
Southern Cross Gold ConsolidatedBericht 2. Quartal 2026
TD SynnexBericht Geschäftsjahr 2025
TilrayBericht 2. Quartal 2026
WD-40Bericht 1. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Tilray
01 Quantum
Southern Cross Gold Consolidated
Aehr Test Systems
ABOUT YOU
Avalon Advanced Materials
WD-40
Fast Retailing
PIONEER AI FOUNDRY
TD Synnex
Seven & I
Commercial Metals
Neogen
RPM International

Das könnte dich auch interessieren

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 07.01.2026gestern, 06:10 Uhr · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 07.01.2026
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 06.01.202606. Jan. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 06.01.2026
Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 05.01.202605. Jan. · onvista
Dividendenkalender heute, 05.01.2026
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 05.01.202605. Jan. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 05.01.2026
Weitere Artikel