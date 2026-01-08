Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 08.01.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 08. Januar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|01 Quantum
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|ABOUT YOU
|Bericht 3. Quartal 2026
|Aehr Test Systems
|Bericht 2. Quartal 2026
|Avalon Advanced Materials
|Bericht 1. Quartal 2026
|Commercial Metals
|Bericht 1. Quartal 2026
|Fast Retailing
|Bericht 1. Quartal 2026
|Neogen
|Bericht 2. Quartal 2026
|PIONEER AI FOUNDRY
|Bericht 2. Quartal 2026
|RPM International
|Bericht 2. Quartal 2026
|Seven & I
|Bericht 3. Quartal 2025
|Seven & I
|Bericht 3. Quartal 2026
|Southern Cross Gold Consolidated
|Bericht 2. Quartal 2026
|TD Synnex
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Tilray
|Bericht 2. Quartal 2026
|WD-40
|Bericht 1. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
