Finanzierungsdefizit des Staates stabil - Gemeinden mit Rekordminus

Berlin, 08. Jan (Reuters) - Das Finanzierungsdefizit des deutschen Staates ist in den ersten drei Quartalen 2025 trotz eines Rekordfehlbetrags der Kommunen geringfügig gesunken.

Die Ausgaben von Bund, ⁠Ländern, Gemeinden und ‍Sozialversicherung übertrafen die Einnahmen bis Ende September um 107,6 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Das Defizit ‌der Kern- und Extrahaushalte lag damit etwas unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums (-67 Millionen Euro). Während die Ausgaben ‍um 5,6 Prozent auf 1598 Milliarden Euro wuchsen, nahmen die Einnahmen um sechs Prozent auf 1490,5 Milliarden Euro zu.

Der Bund trug wie schon seit 2020 den größten Anteil des Gesamtdefizits. Es summierte sich auf 66,9 Milliarden Euro. Das waren 8,7 Milliarden Euro mehr als im Vorjahreszeitraum. ‍Bei den Ländern schrumpfte die Finanzierungslücke dagegen auf ⁠1,2 Milliarden Euro, von 7,3 Milliarden Euro. Bei den Kommunen erhöhte sich das Defizit dagegen auf 28,3 Milliarden Euro. Das waren 2,4 Milliarden Euro mehr ‍als ein Jahr zuvor und auch mehr als das Rekorddefizit (24,8 Milliarden Euro), das sich für das Gesamtjahr 2024 ergeben ⁠hatte. Bei der Sozialversicherung ging das Minus um 4,9 Milliarden Euro auf 11,2 Milliarden Euro zurück.

Aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben wurden in den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 rund 1285,8 ‍Milliarden Euro eingenommen (+7,1 Prozent). Der deutliche ‌Anstieg wurde getragen von den Beitragseinnahmen der Sozialversicherung (+9,1 Prozent) und den Landessteuern (+33,3 Prozent).

Beim Bund stiegen die Zuschüsse an Sozialversicherungsträger um 5,3 Milliarden Euro. Auch zahlte er 5,3 Milliarden Euro als Eigenkapitalerhöhung an die Deutsche Bahn. Bei den Ländern stiegen die Personalausgaben um 5,2 Prozent, während die Sachausgaben um 2,2 Prozent zulegten. Die Ausgaben für Kreditmarktzinsen stiegen deutlich um 9,7 Prozent auf 9,2 Milliarden Euro. Allgemeine, sonstige und investive Zuweisungen der Länder an ⁠ihre Gemeinden und Gemeindeverbände erreichten zusammengenommen 110,3 Milliarden Euro (+3,1 Prozent).

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‍unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)