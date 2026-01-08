Galp und Moeve wollen europäischen Raffinerie-Riesen schmieden

London, 08. Jan (Reuters) - Der portugiesische Energiekonzern Galp und die spanische Moeve wollen ihre Raffinerie- und ⁠Tankstellengeschäfte zusammenlegen ‍und damit einen der größten Raffineriebetreiber Europas schaffen.

Im Rahmen einer unverbindlichen ‌Vereinbarung sollen zwei neue Gesellschaften entstehen, wie die Unternehmen am Donnerstag ‍mitteilten. Eine davon soll 3500 Tankstellen vor allem in Spanien und Portugal betreiben und zu gleichen Teilen den beiden Partnern gehören. Die andere Gesellschaft soll die ‍drei Raffinerien der Konzerne umfassen, ⁠wobei Moeve die Mehrheit halten soll.

Hinter Moeve stehen die staatliche Investmentgesellschaft Mubadala aus den ‍Vereinigten Arabischen Emiraten und der US-Finanzinvestor Carlyle. Das Fördergeschäft von Galp ⁠mit Öl und Gas, zu dem auch Beteiligungen an Ölfeldern vor der Küste Namibias gehören, soll nicht Teil der ‍Transaktion sein.

An ‌der Börse kamen die Pläne gut an, die Galp-Aktie legte um 1,4 Prozent zu. Analysten zufolge könnte der Konzern durch die Abspaltung des Raffineriegeschäfts zu einem attraktiveren Übernahmekandidaten werden.

(Bericht von Stephanie Kelly, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Ralf Banser; Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)