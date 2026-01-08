Bangalore, 08. Jan (Reuters) - Der Google-Mutterkonzern Alphabet und das KI-Startup Character.AI haben eine Klage wegen des Vorwurfs ⁠beigelegt, ein ‍Chatbot habe zum Suizid eines 14-Jährigen geführt.

In einer Gerichtsakte vom Mittwoch hieß es, ‌die Unternehmen hätten sich mit der Mutter des Jungen geeinigt. Sie ‍hatte behauptet, ihr Sohn habe sich das Leben genommen, nachdem er von einem Chatbot von Character.AI dazu ermutigt worden sei. Es handelt sich um einen der ersten Fälle ‍in den USA, bei dem ⁠KI-Firmen wegen mutmaßlicher psychischer Schäden verklagt wurden. Über die Bedingungen des Vergleichs wurde zunächst nichts bekannt. In ‍der Klage hieß es, der Chatbot habe sich als echte Person, zugelassener ⁠Psychotherapeut und erwachsener Liebhaber ausgegeben. Character.AI wurde von zwei ehemaligen Google-Ingenieuren gegründet. Die Klägerin argumentierte, Google sei daher ein Mitentwickler ‍der Technologie. Ein ‌Sprecher von Character.AI und ein Anwalt der Kläger lehnten eine Stellungnahme ab. Die Unternehmen haben laut Gerichtsakten bereits ähnliche Klagen in anderen US-Bundesstaaten beigelegt. Ein US-Gericht hatte einen früheren Antrag der Unternehmen auf Abweisung der Klage zurückgewiesen.

