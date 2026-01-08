Grönländische Opposition für direkte Gespräche mit den USA ohne Dänemark

Kopenhagen, 08. Jan (Reuters) - In Grönland hat Oppositionsführer Pele Broberg nach dem Vorstoß von US-Präsident Donald Trump zur Übernahme der Kontrolle der Insel direkte Gespräche mit den USA unter Umgehung Dänemarks gefordert.

"Wir ermutigen ⁠unsere Regierung, einen Dialog ‍mit der US-Regierung ohne Dänemark zu führen", sagte der Chef der größten Oppositionspartei Naleraq der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. Dänemark verärgere mit seiner Vermittlung sowohl Grönland als auch ‌die USA. Grönlands Außenministerin Vivian Motzfeldt wies die Forderung umgehend zurück und erklärte, dies sei rechtlich nicht zulässig. "Wir müssen das Gesetz respektieren, ‍und wir haben Regeln, wie Probleme im Königreich gelöst werden", sagte sie der Zeitung "Sermitsiaq".

US-Außenminister Marco Rubio will sich kommende Woche mit dem dänischen Außenminister treffen. Motzfeldt sagte, sie hoffe, das Treffen werde zu einer Normalisierung der Beziehungen führen.

Die Nato-Botschafter in Brüssel erörterten das Thema am Donnerstag und waren sich nach Angaben von Insidern einig, dass das Bündnis die Sicherheit in der ‍Arktis stärken müsse. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sagte, der Block ⁠werde reagieren, sollten sich die US-Pläne konkretisieren. "Die Botschaften, die wir hören, sind äußerst besorgniserregend", fügte sie hinzu.

Hintergrund sind die jüngsten Drohungen Trumps, die Kontrolle über Grönland zu übernehmen. Er greift damit eine Idee wieder ‍auf, die er bereits 2019 während seiner ersten Amtszeit geäußert hatte. Die Insel ist strategisch zwischen Europa und Nordamerika gelegen und reich an Bodenschätzen, was ⁠Washingtons Ziel entgegenkommt, die Abhängigkeit von China zu verringern.

Das Weiße Haus hatte zuletzt am Dienstag erklärt, der Erwerb Grönlands habe für die nationale Sicherheit der USA Priorität und sei entscheidend, um Gegner in der Arktis abzuschrecken. Trump und sein Stab diskutierten ‍dafür eine Reihe von Optionen, darunter auch den Einsatz ‌des Militärs. Mehrere europäische Staaten haben die USA vor einer Annexion Grönlands gewarnt.

Die Insel ist ein autonomes Gebiet des Königreichs Dänemark, jedoch hat Kopenhagen die Hoheit über Außen- und Verteidigungspolitik. Brobergs Partei Naleraq, die eine rasche Unabhängigkeit anstrebt, verdoppelte bei der Wahl im vergangenen Jahr ihre Sitze auf acht und erhielt 25 Prozent der Stimmen. Sie schlägt eine "freie Assoziierung" mit den USA vor, bei der Grönland im Gegenzug für Militärrechte US-Unterstützung erhalten würde, ohne US-Territorium zu werden. Alle Parteien Grönlands streben die Unabhängigkeit der Insel an, sind sich jedoch uneins über den Weg und den ⁠Zeitpunkt.

(Bericht von Tom Little, Stine Jacobsen, Soren Jeppesen, Jacob Gronholt-Pedersen, Andrew Gray, Lili Bayer und Louise Breusch Rasmussen. Geschrieben von Ralf Bode, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‍unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)