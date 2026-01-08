Honeywell - Diese Kerzenmuster sollten Sie kennen!

Auch mit Hilfe hoher Zeitebenen und langfristiger Chartbetrachtungen lassen sich immer spannende Tradingkandidaten ermitteln. Ein Lehrbuchbeispiel für diese These stellt derzeit der Kursverlauf der Honeywell-Aktie dar. Seit fünf Jahren pendelt der Titel seitwärts. Seit fünf Jahren hat das Papier Jahreskerzen mit kleinen Kerzenkörpern ausgebildet. Sogar seit sechs Jahren lagen die entsprechenden Jahresschlusskurse allesamt in einem engen Dunstkreis um die runde Marke von 200 USD. Per Saldo zeugen alle diese Parameter von einem großen, aufgestauten Bewegungspotenzial. Letzteres dürfte sich nach oben entladen, wenn die Hochpunkte bei 227,74/228,73 USD überwunden werden – sprich, wenn der Vorstoß in „uncharted territory“ gelingt. Auf der Unterseite gilt es dagegen, die Kreuzunterstützung aus dem Aufwärtstrend seit 2010 (akt. bei 167,58 USD) und den Tiefs bei 168,99/164,77 USD zu beachten. Ein Bruch dieser Bastion käme einem echten Warnschuss in Sachen „langfristige Trendwende“ gleich. Per Sado haben wir damit für die Honeywell-Aktie schon mal ganz wichtige charttechnische Leitplanken für 2026 definiert.

Honeywell (Annually)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Honeywell

Quelle: LSEG, tradesignal²

