Insider: Sachsen-Anhalts Regierungschef Haseloff macht Platz für Schulze

Berlin, 08. Jan (Reuters) - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff gibt Insidern zufolge bereits vor den Landtagswahlen im September sein Amt auf.

Neuer Ministerpräsident soll ⁠Wirtschaftsminister Sven Schulze ‍werden, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag aus sachsen-anhaltischen Regierungskreisen erfuhr. In der Koalition sei man sich ‌darüber informell einig. Den Insidern zufolge wollen sich die Koalitionspartner am Montag in Magdeburg treffen. ‍Ende Januar soll dann der neue Ministerpräsident feststehen.

Schulze gehört wie Haseloff der CDU an. Er soll bei den Landtagswahlen auch Spitzenkandidat der Christdemokraten werden. Der 71-jährige Haseloff ist seit 2011 Ministerpräsident in dem ostdeutschen Bundesland. Er führt eine Koalition ‍aus CDU, SPD und FDP. Die ⁠letzte Landtagswahl hatte er mit einer klaren Absage an eine Zusammenarbeit der Union mit der AfD gewonnen. In derzeitigen Umfragen liegt die ‍AfD allerdings deutlich an der Spitze. Auch Schulze hat sich klar gegen eine Zusammenarbeit mit den ⁠Rechtspopulisten ausgesprochen.

Sollte es bei den hohen Umfragewerten für die AfD von 40 Prozent im vergangenen Oktober bleiben, wird eine schwierige Regierungsbildung in Magdeburg nach den Wahlen erwartet, ‍weil keine andere Partei mit ‌der AfD zusammenarbeiten will. Die AfD selbst hofft auf eine absolute Mehrheit der Mandate, weil Parteien wie die Grünen und die FDP an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern könnten.

Beobachter hatten es für einen Fehler gehalten, dass Haseloff sein Amt nicht vor der Landtagswahl freimachen wollte, weil dies die Wahlchancen von Schulze schmälere. Zunächst hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" über die neue Entwicklung berichtet.

(Bericht von Andreas ⁠Rinke, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)