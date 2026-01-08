Dax mit Rekordhoch

Intel startet 18A-Auslieferungen | Außerdem Nvidia und Rheinmetall

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: PVA TePla, BASF, Rheinmetall, Mercedes, Samsung Electronics, Baidu, First Solar, Invitation Home, Deckers, Intel, Nvidia.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Rheinmetall – Rückenwind aus Washington?

In den USA werden deutlich höhere Ausgaben diskutiert. Doch zwischen politischen Forderungen, Haushaltsrealität und Industrieauflagen liegen Welten. Was davon ist relevant – und was eher Theorie? 

Intel – Erste Chips, neue Zuversicht

Intel liefert erstmals Produkte aus dem neuen 18A-Fertigungsprozess aus. Analysten werden optimistischer, strategische Namen tauchen wieder auf. Reicht das für einen nachhaltigen Stimmungswechsel? 

Nvidia – Vera Rubin und die nächste Phase

Eine überraschend frühe Produktionsmeldung sorgt für Aufmerksamkeit. Gleichzeitig wächst die Unsicherheit im wichtigen China-Geschäft. Wie passt das zusammen – und was bedeutet es für den Ausblick?  

