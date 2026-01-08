IRW-News: Fury Gold Mines Limited : Fury blickt auf die Erfolge des Jahres 2025 zurück und skizziert die Explorationsprioritäten für 2026

IRW-PRESS: Fury Gold Mines Limited : Fury blickt auf die Erfolge des Jahres 2025 zurück und skizziert die Explorationsprioritäten für 2026

Fortsetzung des Winterbohrprogramms in Eau Claire

TORONTO, Kanada - 8. Januar 2026 - Fury Gold Mines Limited (TSX: FURY, NYSE American: FURY) (Fury oder das Unternehmen) (- https://www.commodity-tv.com/play/fury-gold-mines-insight-into-the-eau-claire-pea-committee-bay-and-the-rare-earths-project/ -) freut sich, einen Rückblick auf die unternehmerischen und technischen Erfolge des Jahres 2025 zu geben, darunter Explorationsbohrungen auf vier Goldgrundstücken (Éléonore South, Sakami, Committee Bay und Eau Claire), eine bedeutende Erweiterung des Portfolios in Québec durch den Erwerb von 100 % von Quebec Precious Metals (QPM), den Fortschritt des Goldprojekts Eau Claire (Eau Claire) durch die Veröffentlichung einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA), den Abschluss einer auf 18 Millionen CAD aufgestockten vermittelten Finanzierung und die Veröffentlichung einer ersten Mineralressourcenschätzung (MRE) für das Goldprojekt Sakami (Sakami) in Québec.

Erfolge 2025

Technische Risikominderung und Wertschöpfung

· Die Goldlagerstätte Eau Claire (Québec) wies bei einem Goldpreis von 2.400 $/Unze einen Basis-NPV5% nach Steuern von 554 Millionen CAD und eine IRR nach Steuern von 41 % auf. Über eine Lebensdauer der Mine von 11 Jahren zeigte Eau Claire eine Gesamtgoldförderung von 834.000 Unzen bei Gesamtkosten über die Lebensdauer der Mine von 1.140 USD/Unze und geschätzten Anfangsinvestitionen von 217 Millionen CAD, was ein Projekt mit hoher Kapitaleffizienz darstellt.

· Die MRE für das Goldprojekt Sakami wurde im Dezember 2025 veröffentlicht, nachdem das Unternehmen im Juni 2025 seine erste Bohrkampagne gestartet und im Laufe des Jahres 2.778 Meter (m) abgeschlossen hatte. Fury meldete eine erste abgeleitete Mineralressourcenschätzung von 23,9 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,07 Gramm Gold pro Tonne für 825.000 Unzen, wobei alle Unzen voraussichtlich innerhalb von 400 m unter der Oberfläche liegen werden.

Portfoliostandardisierung und strategische Unterstützung

· Durch die Übernahme von QPM im April 2025 kamen mehrere vielversprechende Explorationsprojekte für Gold und kritische Mineralien in Québec hinzu - darunter Sakami, Elmer East und Kipawa -, wodurch sich das Explorationsportfolio von Fury in Québec auf über 157.000 Hektar erweiterte. Fury ist das größte auf Gold fokussierte Explorationsunternehmen im Eeyou Istchee-Territorium in der Region James Bay im Norden von Québec. Im Jahr 2025 bohrte das Unternehmen über 18.000 m im gesamten Fury-Portfolio, davon etwa 15.200 m in Québec.

Finanzierung, Kapitalmarktaktivitäten und strategische Unterstützung

· Fury schloss eine vermittelte Flow-Through-Finanzierung in Höhe von 18,0 Millionen C$ ab, um die Explorations- und Erschließungsarbeiten in Committee Bay und Eau Claire in den Jahren 2025/2026 voranzutreiben und die Bilanz des Unternehmens zu stärken. Die Kapitalressourcen des Unternehmens werden durch seinen Besitz von 11,3 Millionen Aktien an Dolly Varden Silver erheblich verbessert.

· Das Unternehmen sicherte sich außerdem eine zusätzliche Kapitalbeteiligung von Agnico Eagle Mines Limited über eine Privatplatzierung in Höhe von 4,3 Millionen C$.

Wir freuen uns darauf, das Jahr 2026 nach Abschluss einer soliden technischen Grundlagenarbeit in Committee Bay, Eau Claire und Sakami zu beginnen. Diese wichtige Arbeit wird uns bei der Fortsetzung der Bohrungen in Eau Claire unterstützen, mit dem Ziel, das Projekt risikoärmer zu machen und in die Entwicklungsphase überzugehen, kommentierte Tim Clark, CEO von Fury Gold Mines. Diese technischen Meilensteine wurden durch unsere starke Bilanz und unsere Aktionäre ermöglicht, die unsere Vision, ein mittelständischer Goldproduzent zu werden, verstehen. Wir freuen uns darauf, diese Dynamik bei der Durchführung unserer Bohrprogramme für 2026 fortzusetzen.

Ausblick für 2026

Fury hat mit den Winterbohrungen in Eau Claire begonnen und im Oktober 2025 ein 10.000 m umfassendes Programm angekündigt, dessen Schwerpunkt auf der Erweiterung der Mineralressourcen entlang hochgradiger Ausläufer (hervorgehoben im abbaubaren Teil der Mineralressource der PEA) liegt, auf der Verbindung der aktuellen Mineralressource außerhalb des abbaubaren Teils der PEA, um mehr der vorhandenen Goldunzen in ein zukünftiges Entwicklungsszenario einzubeziehen, sowie auf der Identifizierung zusätzlicher Wachstumschancen für die Mineralressource. Bis heute wurden etwa 6.600 m gebohrt, und das Unternehmen geht davon aus, dass bis zum Abschluss des Programms Ende Februar zwischen 12.000 m und 13.000 m fertiggestellt sein werden. Fury bewertet derzeit auch seine Anforderungen in Bezug auf Umwelt, Genehmigungen und Nachhaltigkeit als Teil des nächsten Schritts zur Weiterentwicklung von Eau Claire.

Darüber hinaus wird derzeit die Explorationsplanung für 2026 für das Goldprojekt Committee Bay in Nunavut fertiggestellt, die ein bis zu 5.000 m umfassendes Bohrprogramm zur weiteren Erprobung der hochgradigen Mineralisierung in der Lagerstätte Three Bluffs und zur Bohruntersuchung fortgeschrittener regionaler Ziele umfasst.

Qualifizierte Person

Valérie Doyon, P.Geo, Senior Project Geologist bei Fury, ist eine qualifizierte Person im Sinne der kanadischen Offenlegungsstandards für Mineralprojekte (Instrument 43-101) und hat die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein finanzstarkes, auf Kanada fokussiertes Explorationsunternehmen, das in zwei produktiven Bergbauregionen in Kanada positioniert ist und 11,3 Millionen Stammaktien der Dolly Varden Silver Corp (12,9 % der ausgegebenen Aktien) hält. Unter der Leitung eines Managementteams und eines Vorstands, die nachweisliche Erfolge bei der Finanzierung und Weiterentwicklung von Explorationsprojekten vorweisen können, beabsichtigt Fury, seine mehrere Millionen Unzen umfassende Goldplattform durch strenge Projektbewertung und exzellente Exploration weiter auszubauen. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards in Bezug auf Unternehmensführung, Umweltschutz, Engagement für die Gemeinschaft und die First Nations sowie nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen über Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

Weder die TSX noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Für weitere Informationen über Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an:

Salisha Ilyas, Investor Relations

Tel.: (844) 601-0841

E-Mail: info@furygoldmines.com

Website: www.furygoldmines.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze angesehen werden können. Diese Aussagen beziehen sich auf die zukünftigen Explorationsaktivitäten des Unternehmens und können andere Aussagen enthalten, die keine historischen Fakten sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich in erster Linie auf Aussagen, die darauf hindeuten, dass zukünftige Explorations- und Machbarkeitsarbeiten zu kommerziell nutzbaren Mineralvorkommen führen werden.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen angemessen waren, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als wesentlich richtig erweisen werden. Die Mineralexploration ist ein risikoreiches Unterfangen.

Leser sollten die Risiken beachten, die im Jahresinformationsformular und im MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr sowie in den nachfolgenden kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter www.sedarplus.ca und im Jahresbericht des Unternehmens unter www.sec.gov erläutert werden. Leser sollten sich nicht in hohem Maße auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da diese von Natur aus unsicher sind.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82416

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82416&tr=1

